CHUVA E GRANIZO CAUSAM ESTRAGOS NO PR; CIDADE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A chuva, o granizo e os ventos fortes causaram estragos no Paraná nesta sexta-feira (24). Em Turvo, no Centro-Sul do Paraná, várias casas foram destruídas pelo granizo e a prefeitura informou que 600 famílias foram cadastradas por causa dos estragos. Comércios, escolas, postos de saúde também foram danificados. A prefeitura decretou situação de emergência. A contabilização dos prejuízos será feita neste sábado (25).

De acordo com informações preliminares da Defesa Civil do Paraná, também houve registro de ocorrências por causa da chuva em Prudentópolis, nos Campos Gerais, e Boa Ventura de São Roque, no Centro-Sul, mas ainda não havia um balanço da dimensão dos estragos. Além disso, ventos fortes afetaram as cidades de Toledo, no Oeste do Paraná, e Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Nesta sexta, o Inmet já havia emitido alerta de tempestade, chuva de granizo, risco de alagamentos, queda de árvores e ventos intensos de até 100 km/h. O alerta vale para partes dos estados do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo. Segundo o Inmet, no Paraná, as regiões afetadas incluem Curitiba, Região Metropolitana, Litoral e ainda as regiões Oeste, Centro-Sul, Sul e Norte.”

