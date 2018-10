CHUVA CAUSA ESTRAGOS NO INTERIOR DO PR; CURITIBA TEM ALAGAMENTO E FALTA DE LUZ

Na capital, das 19h até as 21h, a chuva chegou a um volume de precipitação de 30 mm

A chuva forte que caiu no Paraná provocou estragos no interior do Paraná e transtornos em Curitiba nesta quarta-feira (17). Em Londrina, no Norte do estado, a cobertura de um posto de gasolina foi arrancada pelo vento, que chegou a 70 km/h. Escolas e creches também ficaram destelhadas na cidade. Em Curitiba, houve alagamento, queda de árvores e falta de luz.

Na capital, embora a Defesa Civil Municipal não tenha sido acionada, no bairro Boqueirão, houve alagamento sem graves danos no cruzamento das ruas Carmelitas e Joaquim de Freitas (foto). Desde a tarde, já havia um alerta de chuva forte emitido pela Defesa Civil e pelo Simepar.

Na região do Rebouças, a queda de energia elétrica provocou o desligamento de semáforos na Rua João Negrão, desde a altura da Avenida Sete de Setembro até a Avenida Getúlio Vargas. O apagão complicou o trânsito no entorno da João Negrão por volta das 20h30. O Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Paraná também ficou sem luz.

Além disso, havia registro de quedas de árvores em Santa Felicidade, no Tatuquara – próximo ao Ceasa – e na Cidade Industrial, onde uma delas atravessou as pistas da Rua Eduardo Sprada.

Na Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, a cobertura de um posto de gasolina caiu sobre um carro. Não havia informação sobre feridos.

De acordo com informações da Copel, o temporal deixou cerca 23 mil consumidores na Capital e Região Metropolitana sem energia elétrica. Na capita, foram 8 mil domicílios sem luz. Na região norte, os bairros Barreirinha e Santa Cândida tiveram cerca de 5 imóveis afetados.

Já na RMC, Campo Magro e Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul registraram aproximadamente 11 mil unidades consumidoras sem fornecimento de energia. Equipes da Copel trabalhavam para resolver os problemas.

Interior

Além de Londrina, segundo o relatório da Defesa Civil, 17 residências ficaram destelhadas em Cambé. Já em Santa Cecília do Pavão, uma pessoa ficou desalojada e quatros residências foram destelhadas durante a chuva na tarde desta quarta. Também houve registro de desabastecimento de água, com previsão de normalização apenas na quinta-feira (18). Em Santa Cecília, o abastecimento não é feito pela Sanepar, e sim, via Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae).

Segundo o Simepar, nesta quarta-feira um sistema de baixa pressão voltou a se intensificar sobre o Paraguai. Foi esse sistema que favoreceu a formação de áreas de instabilidade, que avançaram em direção ao oeste e noroeste do Paraná. Conforme apontou o Simepar, das 19h até as 21h, em Curitiba, a chuva chegou a um volume de precipitação de 30 mm.

(Com Gazeta do Povo)