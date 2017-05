Chico Brasileiro toma posse e reforça o compromisso com transparência e eficiência na gestão

O prefeito eleito Chico Brasileiro (PSD) e o vice Nilton Bobato (PCdoB) tomaram posse nesta segunda-feira (1º) para um mandato de três anos e oito meses à frente da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Durante a cerimônia organizada pela Câmara, e acompanhada por um público de aproximadamente duas mil pessoas, Brasileiro reafirmou o compromisso com a transparência e eficiência na nova gestão.

Estiveram presentes a vice-governadora, Cida Borgheti, os ministros, Ricardo Barros (Saúde), Gilberto Kassab (Ciência e Tecnologia), o deputado federal, Evandro Roman, representando a Câmara Federal, o líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa do Paraná, Hussein Bakri, os deputados estaduais, Marcio Pacheco, Evandro Araújo, Marcio Nunes e Maria Vitória. O diretor Geral Brasileiro da Itaipu, Luiz Fernando Vianna, vereadores, autoridades religiosas, entre outros também acompanharam a posse.

Em seu discurso, o prefeito empossado frisou que esse será um novo tempo para Foz do Iguaçu. “Nossas finanças não estão bem, em decorrência da ganância de alguns. Os desafios que enfrentaremos são sérios, esses desafios não serão vencidos em um espaço curto de tempo, mas serão vencidos. Somos uma cidade jovem, mas não podemos pecar por imaturidade. Com espírito de união iremos escrever nossa melhor história”, afirmou.

O vice-prefeito, Nilton Bobato, mostrou otimismo e espera apoio da população para recolocar Foz no caminho do crescimento e a excelência no serviço público. ” Estamos assumindo com o dever de devolver a eficiência na saúde, educação, asfalto, esporte, lazer e outros. Vamos devolver uma prefeitura funcionando 100% para a população. Todos os problemas da cidade serão nossos problemas, a cidade quer que a partir de amanhã a gente devolva a cidade que se espera. Com apoio da população resgataremos Foz do Iguaçu”, disse.

A prefeita Inês Weizemann, que realizou a transmissão do cargo, e agora volta a presidência da Câmara Municipal, disse que os primeiros passos para retomar os serviços essenciais foram dados. “ Conseguimos avançar em áreas importantes para devolver ao povo os serviços essenciais, e me sinto realizada em passar o cargo com a prefeitura em uma situação um pouco melhor do que encontrei. Estou preparada para o novo desafio na Saúde”,ressalta, referindo-se a escolha do seu nome para assumir a secretaria de Saúde.

A vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, elogiou Chico e Bobato, reafirmando o compromisso entre o município e o Governo do Estado. “Vocês (Chico e Bobato) têm a marca do trabalho. O governo está de portas abertas para atender esse município que tem tantas necessidades’’, afirma

O presidente da Itaipu Binacional, lado brasileiro, Luiz Fernando Vianna, destacou que a parceria entre a hidrelétrica e o Município será mantida. “Vamos manter, ampliar e intensificar essa parceria. Estamos assumindo em público o compromisso de apoiar essa cidade, com conhecimento, tecnologia e envolvimento”, revela o presidente.

Vianna também adiantou que a hidrelétrica cedeu o servidor Gilmar Piolla para ser secretário de Turismo, Indústria e Comércio e Projetos Estratégicos. “O Piolla vai trabalhar na captação de investimos privados, temos a certeza que ele irá contribuir com essa nova gestão, e a Itaipu manterá os honorários, garantindo ao secretário um papel de elo entre a prefeitura e a Itaipu. Que hoje seja início de um novo tempo para Foz, de sucesso e prosperidade”, explica Vianna.

O deputado federal Evandro Roman, elogiou a escolha dos iguaçuenses para a nova administração. “Vocês souberam escolher o melhor candidato, o mais humano. O Chico tem uma missão e uma oportunidade grande. Com toda essa energia, essa vontade de transformar, Chico e Bobato vão aproveitar essa oportunidade e vão mostrar uma nova forma de fazer gestão que vai dar orgulho aos iguacuenses”, frisa.

O ministro da saúde, Ricardo Barros, destacou que o Governo Federal será parceiro da nova administração. “Vamos trabalhar com o Programa Criança Feliz para que todos os brasileiros tenham informação para aprender. Com esse time aqui vocês tem portas abertas em Brasília e irão fazer um grande mandato com a parceria do Estado e do Governo Federal. A administração terá todo apoio para as conquistas que Foz precisa”, conclui.

Com Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu