CHICO BRASILEIRO PARTICIPA DE ENCONTRO DE PREFEITOS COM SENADORES EM BRASÍLIA

Chico Brasileiro acompanhou ontem (21) uma comitiva formada por prefeitos de 727 municípios em Brasília. O encontro teve como objetivo expor aos senadores a necessária justiça que precisa ser feita com o aprimoramento da distribuição da CFURH (Compensação Financeira Pelos Utilização de Recursos Hídricos). O objetivo é sensibilizar os parlamentares para a aprovacão do Projeto de Lei (PLC 315/2009) que aumenta de 45% para 65 % a parte da compensação destinada aos municípios que tem os recursos hídricos utilizados principalmente na geração de energia. Após grandes perdas de receitas oriundas da geração elétrica, as prefeituras precisam de uma resposta à altura das suas enormes responsabilidades com a população.

“O que estamos pleiteando é a aprovação do aumento no repasse, isso não trará prejuízos à população e não será repassado na conta de energia. É apenas uma redistribuição dos valores já arrecadados para que as Prefeituras sejam compensadas, tanto pelas áreas alagadas, quanto pela exploração de seus recursos naturais.” enfatiza Chico Brasileiro, responsável por reaproximar Foz do Iguaçu da AMUSUH (Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas e Alagados), organizadora do encontro.

Diversos senadores aproveitaram o evento para manifestar seu apoio a esta causa. O projeto está sob relatoria do senador Cidinho Santos (PR-MT) que poderá apresentará sua defesa diretamente no Plenário. Depois da aprovação no Senado, o projeto segue para sanção presidencial.

Aumentar a fatia da CFURH destinada aos municípios é corrigir uma distorção de interpretação da Constituição. Um exemplo disso é a Compensação aplicada na Exploração Mineral – CFEM que é destinada em sua maior parte para os municípios (65%), sendo 23% para o Estado e 12% para a União. Prefeitos e Senadores dizem não existir razão para que a compensação da exploração hídrica seja diferente.

Prejuízos

Os municípios sofreram os impactos da prorrogação das concessões de geração de energia elétrica em 2013. A AMUSH aponta que, além de não conseguir diminuir as contas de energia a lei causou prejuízos aos cofres municipais, com perdas de 30% nos repasses da Compensação.

Com PMFI