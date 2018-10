CEZAR SILVESTRI, EX-SECRETÁRIO DO PARANÁ, MORRE EM CURITIBA

Ele foi chefe da Casa Civil e presidente da Agepar, além de pai do prefeito de Guarapuava e marido da deputada estadual Cristina Silvestri

O ex-secretário estadual Cezar Silvestri foi encontrado morto na rua Martim Afonso, em Curitiba, na madrugada deste domingo (21). A polícia trabalha com a hipótese de suicídio, a partir da queda do 22.º andar do prédio. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Curitiba e já foi liberado.

Cezar Augusto Carollo Silvestri nasceu em Guarapuava, tinha 64 anos e foi chefe de Casa Civil e secretário de Desenvolvimento Urbano na gestão Beto Richa (PSDB) e também presidente da Agência Reguladora de Serviços Delegados do Paraná (Agepar), além de ter exercido mandatos de deputado estadual e federal. Era pai do atual prefeito de Guarapuava, Cezar Silvestri Filho, e marido da deputada estadual eleita Cristina Silvestri.

O corpo de Silvestri será velado no Paço Municipal de Guarapuava, para onde será levado ainda neste domingo. O velório está marcado para começar às 18h30, mas ainda não há informações sobre o sepultamento.

A governadora do Paraná, Cida Borghetti (PP) decretou luto oficial de três dias em todo o estado. Ela emitiu nota, em que disse que o Paraná perdeu “um homem público que deu grandes contribuições ao estado”. “Cezar Silvestri construiu uma bonita história de trabalho como deputado estadual e federal e como secretário. Que Deus conceda serenidade e conforte os corações da querida Cristina, dos filhos, familiares e amigos. Meus sentimentos”, escreveu a governadora.

O prefeito de Guarapuava, Silvestri Filho, também decretou luto oficial de três dias no município. Com isso, fica suspenso o expediente da administração direta e indireta na cidade na segunda-feira (22). Os serviços essenciais, de urgência e de emergência serão mantidos.

O ex-governador Beto Richa também se manifestou, lamentando a morte de Silvestri. “Um grande homem público, uma pessoa querida por amigos e familiares. Fico triste com essa perda lamentável e desejo força a família nesse momento difícil”, escreveu Richa, em nota.

Trajetória

Silvestri era formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 1977. No ano seguinte, integrou os quadros de engenheiros do Departamento de Estadas de Rodagem do Paraná (DER-PR), do qual chegou a ser chefe do escritório regional de Guarapuava.

Ele entrou para a vida pública em 1988, quando foi eleito vice-prefeito de Guarapuava. Foi eleito três vezes consecutivas (em 1990, 1994 e 1998) deputado estadual do Paraná. Na Assembleia Legislativa do estado (Alep), presidiu as comissões de Orçamento; e de Obras Públicas, Transporte e Comunicações.

Em 2002, Silvestri foi eleito deputado federal pelo Paraná, cargo para o qual foi reeleito nas duas eleições seguintes (de 2006 e 2010). Na Câmara Federal, chegou a ser apontado como um dos cem parlamentares mais influentes do Congresso, pelo Departamento Intersindical de Análise Parlamentar (Diap).

Silvestri voltou ao Paraná em 2011, onde assumiu a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (Sedu), na gestão de Richa. Em 2013, passou a ser secretário de Governo e, em seguida, secretário-chefe da Casa Civil. Em 2015, foi indicado à presidência da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (Agepar), último cargo público que ocupou.

(Com Gazeta do Povo)