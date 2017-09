CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA UPA DO MORUMBI SERÁ REALIZADA NO SÁBADO (30)

O Governo Municipal de Foz do Iguaçu inaugura no próximo sábado (30) a UPA Dr. Walter Cavalcanti Barbosa, UPA do Morumbi, com a presença do prefeito Chico Brasileiro, do Ministro da Saúde, Ricardo Barros, e demais autoridades. A cerimônia está marcada para às 11 horas.

A Unidade de Pronto-Atendimento 24 horas levará o nome do Dr. Walter Cavalcanti Barbosa, médico pediatra que teve serviços prestados no Município desde 1974, sendo servidor federal desde 1975, convidado a trabalhar para o Município de Foz como médico pediatra, se aposentando em 2008 e prestando voluntariado às crianças da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APMI) até 2016, ano de seu falecimento.

A entrega da unidade será realizada após uma série de reformas e ampliações. O Ministério da Saúde vai aportar em torno de R$ 500 mil/mês, custeio que foi possível porque a Prefeitura realizou as mudanças necessárias na estrutura, adquiriu móveis e equipamentos novos de urgência e emergência para atender a população. O total de investimentos do Município é de aproximadamente R$ 2 milhões.

Estrutura

A unidade será considerada de porte III, terá 15 leitos de repouso, sendo cinco pediátricos cinco masculinos e cinco feminino de adultos, mais dois leitos de isolamento e quatro leitos de emergência, classificados como ala vermelha. A previsão inicial é de realizar em torno de 10 mil atendimentos por mês, podendo atender além da população do Morumbi, pacientes da região sul da cidade. A nova unidade contará com farmácia básica, que passará a funcionar a partir da data de inauguração, Raio X, central de esterilização e central de epidemiologia.

Para o prefeito, a nova UPA é um marco na qualidade de atendimento em saúde em Foz. “Estaremos disponibilizando diversos exames e todos os recursos fundamentais para que a população seja atendida de maneira ágil e eficiente. A unidade está muito bem localizada, no coração de um dos bairros mais populosos de nossa cidade, com acesso facilitado para todas as regiões. Temos a certeza de que todo esforço empregado nessa obra será recompensado com a melhoria na atenção das pessoas que necessitam de um atendimento mais urgente”, ressaltou Chico Brasileiro.

Serviço

Dia: 30/9

Inauguração UPA Morumbi

Avenida Mario Filho, 1445, Morumbi I

Horário: 11 horas

Com PMFI