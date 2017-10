Cerca de 40 mil casas ficaram sem luz após temporal

Os funcionários da Copel estão mobilizados desde a noite de domingo (1º) para atender os desligamentos de energia elétrica ocasionados em função da chuva e das fortes rajadas de vento que atingiram Foz do Iguaçu e outras regiões do Estado. Às 10h30 desta segunda-feira (02), 57 mil unidades consumidoras permaneciam sem luz, 67% delas localizadas no Oeste do Paraná. Cerca de 1,2 mil empregados da Copel continuam mobilizados para recompor o sistema elétrico.

O pico de desligamentos aconteceu por volta das 23 horas de domingo. A região Oeste foi a mais atingida. As redes elétricas mais prejudicadas pelo temporal foram os dos municípios de Foz do Iguaçu, Pato Branco, Realeza, Vitorino, Itapejara do Oeste, Ampére, Planalto, Capanema, Santo Antônio do Sudoeste.

Em Foz do Iguaçu, cerca de 40 mil unidades consumidoras ficaram sem energia. Até a manhã desta segunda-feira, todos os alimentadores foram reparados, mas ainda haviam 400 ocorrências esperando atendimento. O gerente local da Copel, Julio Ramirez, acredita que até a terça-feira (3) todo o sistema elétrico da cidade deverá ser restabelecido, se não chover mais. “Estamos com força total para recompor o sistema o quanto antes”, ressaltou.