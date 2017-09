CERCA DE 20 MIL PESSOAS PRESTIGIARAM O DESFILE DE INDEPENDÊNCIA EM FOZ DO IGUAÇU

O desfile cívico-militar realizado ontem (7) em Foz do Iguaçu marcou os 195 anos de Independência do Brasil. O tradicional desfile de Sete de Setembro, na Avenida Paraná, contou com um público aproximado de 20 mil pessoas, entre crianças, jovens e adultos. O prefeito Chico Brasileiro e o vice-prefeito, Nilton Bobato receberam as autoridades que prestigiaram o evento. Após o hasteamento das bandeiras oficiais, as escolas deram início ao desfile.

Mais de 900 alunos da rede municipal de ensino participaram este ano. Além de alunos e ex-alunos dos colégios, Bartolomeu Mitre comemorando 90 anos e Vicentino São José , 70 anos de história.

Durante o desfile teve apresentações culturais em frente ao palco de autoridades, fanfarras e diferentes entidades e agremiações. “Um desfile aí entra para a história de nossa cidade, com a participação de muitas pessoas, desde as crianças aos adultos que mostraram cidadania e engrandeceram o evento. Fico muito feliz e emocionado que tantas pessoas saíram de suas casas para prestigiar o desfile s pátria, o que mostra o quão responsáveis e comprometidos estamos com a comunidade de Foz que demonstra mais confiança em nossas ações”, destacou o prefeito.

As crianças da rede municipal de ensino homenagearam poetas e escritores brasileiros durante o percurso na Avenida, entre eles Machado de Assis, Jorge Amado, Ariano Suassuna, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Leminski, Ana Maria Machado – também homenageada pela Feira Internacional do Livro, entre outros.

Após o desfile das escolas e dos colégios foi a vez das entidades como o grupo de Escoteiros, de Desbravadores, entre outras, seguida da ala dos militares e da ala dos mecanizados.

Estiveram presentes a primeira-dama do Município, Rosa Maria Jerônimo, secretários e diretores municipais, vereadores, o presidente da Câmara de Vereadores, Rogério Quadros, autoridades militares e representativas das forças de segurança da fronteira.

Com PMFI