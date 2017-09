Em visita à Câmara de Foz, o Secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita de Oliveira, anunciou a construção do Centro Integrado de Segurança do Município. O projeto que lei que autorizou a doação do terreno para o Governo do Estado do Paraná foi aprovado pelo Legislativo Iguaçuense. O intuito do Centro é ser exemplo de política nacional de segurança.

Com CMFI