Centro Integrado de Segurança foi oficialmente anunciado na Câmara de Foz

A Construção de Centro Integrado de Segurança foi anunciado oficialmente Na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu nesta quarta-feira, 30 de agosto, com a visita do Secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita de Oliveira.

A reunião contou com a presença do Prefeito Chico Brasileiro (PSD), com Chefes das forças de segurança Estadual, Municipal e Federal, Presidente da OAB de Foz do Iguaçu, imprensa e população. Os Vereadores presentes foram: Celino Fertrin (PDT), Protetor Jorge (PTB), Kako (Pode), Jahnke (Pode), João Miranda (PSD), Jeferson Brayner (PRB), Beni Rodrigues (PSB), Rosane Bonho (PP), Nanci R. Andreola (PDT), Dr.Brito (PEN), Marcio Rosa (PSD) e Elizeu Liberato (PR).

O Presidente da Casa de Leis, Rogério Quadros (PTB), afirmou “a integração dos setores tem sido muito importante para ações em nossa cidade. Precisamos destacar que segurança não são só as forças policiais, mas políticas de educação, limpeza, organização da cidade em si”.

O Prefeito Chico Brasileiro (PSD) também explanou. “Este ato de hoje representa a união de esforços do município, estado. Não podemos pensar no futuro de Foz sem estratégias de segurança pública. Isso é o tipo de notícia que queremos dar a Foz: Educação e Segurança”.

O Secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita de Oliveira enfatizou que “o intuito desse Centro é ser exemplo de política nacional de Segurança Pública. Será uma enorme contribuição para as forças de segurança e para as atividades de inteligência”.

Com CMFI