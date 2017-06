Centro Integrado de Inteligência comando e controle será construído em Foz

O Presidente do Legislativo Iguaçuense, Vereador Rogério Quadros (PTB), recebeu o Secretário Executivo do Gabinete de Gestão Integrada, Tenente Lima, que esteve em diálogo com a Câmara para falar de um Projeto de Lei do Executivo, em tramitação na Casa de Leis, que trata da construção de um Centro Integrado de Inteligência de Comando e Controle.

O projeto de lei (47/2017) em tramitação na Casa de Leis trata de doação de terreno ao Governo do Estado do Paraná, visando dar atendimento à solicitação da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Segundo o Tenente, o Centro terá o propósito de unificar as forças de segurança no município de Foz do Iguaçu. O Presidente Rogério Quadros (PTB), destacou “é muito importante essa unificação de forças e como o estado tem condições de dar andamento a isso, é extremamente relevante para a cidade”.

Com CMFI