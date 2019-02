CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA DE FOZ DO IGUAÇU ABRE INSCRIÇÕES PARA VOLUNTÁRIOS

Cadastro deve ser feito pela internet; treinamento de novos voluntários será feito no dia 27 de março

O Centro de Valorização da Vida (CVV) de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, está com inscrições abertas para novos voluntários. O treinamento deve ser feito no dia 27 de março.

Em Foz do Iguaçu, o centro iniciou os trabalhos no dia 1º de julho. Atualmente, a equipe é formada por 25 pessoas que se revezam no atendimento das ligações de pessoas de todo o país que procuram ajuda pelo telefone 188.

O cadastro deve ser feito no site do CVV, onde estão as orientações e requisitos para ser um voluntário. Os interessados devem encaminhar a inscrição para o e-mail fozdoiguacu@cvv.org.br .

A entidade fundada em março de 1962 atua principalmente na prevenção de casos de suicídio e é declarada de utilidade pública municipal, estadual e federal.

Em todo o país, são mais de 80 postos com mais de 2 mil voluntários treinados e capacitados para oferecer apoio emocional às pessoas que buscam apoio. São garantidos o sigilo, o anonimato e a privacidade da conversa.

Nos últimos dez 10 anos, o CVV recebeu mais de 1 milhão de ligações gratuitas.

(Com G1)