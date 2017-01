CENTRO DE MEDICINA TROPICAL SERÁ INAUGURADO EM FOZ DO IGUAÇU

Bancado pela Itaipu Binacional, Centro de Medicina Tropical será inaugurado nesta terça-feira (10), em Foz do Iguaçu, e vai identificar dengue, zika e a febre chikungunya em 45 minutos.

O primeiro Centro de Medicina Tropical da Região Sul será inaugurado nesta terça-feira (10), às 10h, em Foz do Iguaçu. Resultado de uma parceria entre o Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) do Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), Itaipu Binacional e Prefeitura de Foz, o novo centro é único do País com capacidade para realizar análise de amostras de material genético humano e animal.

No local, um laboratório de biologia molecular poderá identificar, em menos de uma hora, se mosquitos Aedes aegypti capturados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município estão infectados com o vírus de doenças como a dengue, a zika e a febre chikungunya.

Essa identificação será importante porque vai possibilitar que a prefeitura desencadeie ações de prevenção em áreas de risco apenas 24 horas após a captura, evitando que o mosquito transmita a doença. Hoje, essa análise é feita em Curitiba e os resultados demoram de um a seis meses para ficarem prontos.

A solenidade de inauguração terá a participação do diretor-superintendente do HMCC, Rogério Soares Bohm, da prefeita interina de Foz do Iguaçu, Inês Weizemann, e da diretora financeira administrativa de Itaipu, Margaret Groff – entre outras autoridades da região e profissionais da saúde. Também é aguardada a presença do secretário de Saúde do Estado, Micheli Caputo.

