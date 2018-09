CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO PORTO MEIRA RECEBE REFORMAS APÓS INDICAÇÕES NA CÂMARA

O local, que estava sem uso por cerca de dois anos, ganhou novas salas de jogos, cobertura e diversos outros reparos

Cerca de 300 crianças e adultos que frequentam diariamente o Centro de Convivência Francisco Bubas, localizado no Jardim das Flores – na região do Porto Meira – puderam voltar a frequentar um espaço limpo e reestruturado. Após ter sido danificado durante uma chuva de granizo em setembro de 2015, e permanecido sem nenhuma reforma por mais de dois anos, o Governo Municipal realizou reparos no local e os moradores puderam voltar a utilizar o lugar para cursos, práticas esportivas e diversas outras atividades.

A preocupação para o urgente início das reformas no local começou na Câmara Municipal, por meio de uma indicação do vereador João Miranda, apresentada na 1ª sessão ordinária da atual legislatura, em fevereiro de 2017. O documento ressaltava que o local era um ponto de lazer, esportes e cultura para os moradores, e por este motivo, a reforma precisava ser realizada em caráter de urgência.

Novo local

Além de consertar o que havia sido danificado, as melhorias realizadas neste ano também trouxeram novas atrações ao local. São novos materiais esportivos, novas salas de jogos, pintura, salas de aula, salas de leitura, reformas na cobertura, forros, banheiros e a instalação de novas grades e janelas.

“A satisfação de brigar por essa comunidade é muito grande. O local não foi utilizado pela população por dois anos e meio. Por isso é preciso comemorar essa revitalização que o espaço recebeu e já está sendo muito utilizado pelas crianças e famílias que precisam. Foi possível ver a grande alegria com que a comunidade recebeu esse novo Centro de Convivência, com cursos, atividades e professores capacitados para dar esse atendimento necessário”, ressaltou o vereador João Miranda.

(Com CMFI)