CENTRO DA JUVENTUDE ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS E OFICINAS

São 20 cursos ofertados, além de atividades lúdicas destinadas ao público jovem, de 12 a 24 anos

O Centro da Juventude do Jardim Naipi está com inscrições abertas para 20 cursos e oficinas ofertadas nos períodos da manhã, tarde e noite. Podem participar jovens com idade entre 12 a 24 anos. Todos os cursos são gratuitos.

São ofertadas aulas de Bateria, Capoeira, Jazz Contemporâneo, Ritmos Africanos, Foto e Filmagem, Futsal, Informática, Oficina de Mc e DJ, Hidroginástica, Moda e Beleza, Natação, Rádio, Street Dance, Taekwondo, Teatro, Violão, Vôlei, Ginástica, Teclado e Karatê.

Além disso, o Centro da Juventude possui atividades lúdicas livres, tais como: tênis de mesa, pebolim, xadrez, biblioteca, desenho, mesa de disco hockey e uma quadra poli esportiva que atende à comunidade.

O Centro da Juventude Jardim Naipi é um espaço aberto de convivência, formação, cidadania e de fortalecimento de vínculo para jovens de Foz do Iguaçu.

As matrículas estão sendo feitas de segunda à sexta-feira, das 09:00h às 17:00h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (45) 3901-3459.

Documentos para inscrição:

-RG e CPF do aluno

– RG e CPF do responsável (caso o adolescente tenha menos de 18 anos)

– Comprovante de endereço

– O n° do NIS (Cadastro Único que é realizado nos CRAS – Centro de Referência da Assistência Social).

Quando menor de 18 anos, o responsável deverá fazer a matrícula do aluno.

Endereço: Rua Otto Ernesto Gotlieb, 410, Jardim Naipi (ao lado da Escola Municipal Jardim Naipi).

Os ônibus que passam próximo são: Jardim Guarapuava e Interbairros.

