CENTRO DA JUVENTUDE DE FOZ DO IGUAÇU ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSOS

O Centro da Juventude Jardim Naipi está com inscrições abertas para cursos de violão e auxiliar administrativo, voltados para adolescentes e jovens de Foz do Iguaçu.

As aulas de violão acontecem uma vez por semana, sempre às quartas-feiras no período da tarde. O curso de violão começa amanhã (13) a partir das 14h. Para poder participar do curso, o aluno deve ter mais de 12 anos.

Já o curso de auxiliar administrativo que iniciou hoje (12), é destinado aos adolescentes e jovens que possuem entre 15 e 24 anos. As aulas acontecem nas 3ª, 4ª ,5ª; e 6ª feiras das 13h30 às 17h40. O curso é ministrado e certificado pelo Serviço Social da Indústria (SESI).

Todos os cursos são gratuitos.

Com PMFI