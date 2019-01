CEARÁ REGISTRA 3 ATAQUES APÓS ATUAÇÃO DA FORÇA NACIONAL NA 4ª NOITE DE AÇÕES CRIMINOSAS

Polícia capturou 103 pessoas por suspeita de envolvimento nas ações; 53 prisões ocorreram após chegada da Força Nacional no sábado (5). Estado teve mais de 90 ataques desde quarta-feira (2)

As polícias do Ceará montaram uma força-tarefa para tentar frear a onda de ataques no estado, que destruiu dezenas de ônibus, carros e prédios públicos desde quarta-feira (2). Com reforço da Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, foram registrados dois ataques na noite de sábado (5) em Fortaleza e um durante a madrugada deste domingo (6) em uma delegacia na cidade de Maracanaú, na Região Metropolitana da capital. Em todo estado, chegou a 93 o número de ações criminosa desde o início da onda de violência. (veja a lista dos ataques no fim da matéria)

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, 103 pessoas foram capturadas por envolvimento nos crimes desde quarta-feira. Desse total, 53 detenções ocorreram neste sábado, após a chegada da Força Nacional.

Na capital, foi registrado um ataque a um posto de observação da Guarda Municipal por volta de 19h deste sábado. Dois suspeitos em uma motocicleta passaram atirando contra o posto policial. Nenhum agente de segurança ficou ferido. Os criminosos incendiaram duas bombas de combustível e em duas salas do escritório de um posto de gasolina na rodovia BR-116, no Bairro Messejana. Já no interior, dois caminhões foram incendiados no pátio da Prefeitura de Barroquinha, norte do estado.

De acordo com o secretário da Segurança do Ceará, André Costa, a polícia reforçou as blitze com apoio da Força Nacional. Foram realizadas vistorias a motoristas e motociclistas em diversos pontos da Grande Fortaleza. “A medida se baseia, principalmente, no fato de boa parte dos crimes serem cometidos por indivíduos a bordo de veículos automotores.”

Reforço na segurança

Os veículos da Força Nacional deixaram o Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza, onde os servidores estão alojados, às 19h42 (20h42, no horário de Brasília) deste sábado.

“Contamos com reforço de 300 homens da Força Nacional com 30 viaturas; e 100 policiais militares da Bahia chegam amanhã. A PRF enviou 50 policiais do Núcleo de Operações Especiais dos Estados e um helicóptero, com duas equipes de apoio aéreo e equipamento de busca noturna”, afirmou o secretário da Segurança do Ceará, André Costa.

“São 15 viaturas a mais e um incremento de mais de 200% no policiamento rotineiro da PRF. Além disso, contamos com todas as forças de segurança pública do Estado. Estamos mobilizados para atuar e realizar pronta-resposta em todo o Estado”, completou.

Onda de ataques

Desde quarta-feira (2), foram mais de 90 ataques em 26 cidades do Ceará. Bandidos queimaram veículos do transporte público; carros de particulares e concessionárias; e atacaram prédios como bancos, delegacias e prefeituras.

Uma bomba foi explodida na coluna de um viaduto na BR-020, em Caucaia, mas o equipamento passou por obras e não corre o risco de desabar. Devidos aos ataques, os ônibus deixaram de circular na tarde de sábado, e o comércio registrou baixa movimentação nos últimos dias.

Motivação dos crimes

O governador do Ceará, Camilo Santana, afirmou neste sábado que a sequência de ataques no estado são uma tentativa de fazer com que as forças de segurança “recuem” das “medidas fortes” que têm adotado contra os criminosos.

“As forças de segurança do nosso estado, que têm se doado noite e dia para combater o crime, especialmente neste momento em que o Estado do Ceará toma medidas duras e necessárias de combate ao crime organizado”, afirmou o governador.

“Esse tem sido justamente o motivo desses atos criminosos: fazer com que o Estado recue dessas medidas fortes, o que não há nenhuma possibilidade de acontecer”, completou. Leia a íntegra da mensagem abaixo.

O secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, havia afirmado que iria fiscalizar com mais rigor a entrada de celulares nos presídios e acabar com a divisão de facções nos presídios no Ceará. A afirmação foi o estopim para a ordem dos ataques, conforme o presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará, Cláudio Justa.

Cronologia dos crimes

Noite de quarta-feira (2)

– Incêndio de ônibus coletivo no Bairro Edson Queiroz, em Fortaleza

– Incêndio de ônibus coletivo no Bairro Parque Santa Rosa, em Fortaleza

Quinta-feira (3)

– Explosão em viaduto próximo ao Bairro Metrópole, em Caucaia

– Incêndio a veículo em Caucaia, Na Rua 114 no Conjunto Planalto Caucaia

– Incêndio de seis veículos, em Horizonte

– Artefato inflamável arremessado em posto de combustível no Bairro Damas, em Fortaleza

– Tiros em agência bancária no Bairro Otávio Bonfim, em Fortaleza

– Danos a câmeras de videomonitoramento no Bairro Barra do Ceará, em Fortaleza

– Danos a câmeras de videomonitoramento no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza

– Ataque a fotossensor no Bairro Moura Brasil, em Fortaleza

– Ataque a fotossensor no Bairro Messejana, em Fortaleza

– Ataque a fotossensor, em Caucaia

– Ataque a semáforo no Bairro Quintino Cunha, em Fortaleza

– Ataque incendiário contra ônibus no Bairro Bonsucesso, em Fortaleza

– Ataque a ônibus no Bairro Serrinha, em Fortaleza

– Incêndio de ônibus no Bairro Parque Santa Rosa, em Fortaleza

– Incêndio de ônibus no Bairro Barroso, em Fortaleza

– Incêndio a coletivo no Bairro Mucuripe, em Fortaleza

– Ataque de ônibus no Bairro Castelão, em Fortaleza

– Ataque a ônibus em Fortaleza

– Ataque a ônibus em Morada Nova

– Van incendiada no Sítio São João, em Messejana, em Fortaleza

– Ônibus queimado na Rua Santa Philomena, no Bairro Henrique Jorge, em Fortaleza

– Caminhão de lixo incendiado em Messejana, em Fortaleza; fogo atingiu também carro particular

– Ataque a concessionária no Bairro Papicu, em Fortaleza

Sexta-feira (4)

– Explosão de carro durante incêndio de veículos no 27º Distrito Policial, em Fortaleza

– Tentativa de incêndio a veículos no 8º Distrito Policial, em Fortaleza

– Agência da Caixa Econômica incendiada na Avenida Francisco Sá, em Fortaleza

– Agência bancária do Bradesco metralhada na Pontes Vieira, em Fortaleza

– Tentativa de incêndio a lotérica no Bairro Jardim Iracema, em Fortaleza

– Prédio do Detran foi atacado, em Fortaleza

– Carro com explosivos apreendido e cruzamento interditado, em Fortaleza

– Posto de combustível atacado no Bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza

– Agência da Caixa Econômica incendiada na Pajuçara, Maracanaú

– Ataque contra Palácio Municipal da Prefeitura de Maracanaú

– Agência do Bradesco da cidade de Caucaia atingida por tiros

– Suspeito morto em troca de tiro com policiais ao tentar destruir radar semafórico, no Eusébio

– Tentativa de incêndio a veículos do 24º Distrito Policial, em Pacatuba

– Ônibus escolar incendiado, em Tianguá

– Poste de videomonitoramento derrubado no José Walter, em Fortaleza

– Centro Cultural da cidade de Pindoretama incendiado

– Ônibus incendiado no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza

– Caminhão incendiado por bandidos na Avenida Via Expressa, em Fortaleza

– Na cidade de Canindé, criminosos puseram fogo em um caminhão e um trator

– Caminhão também incendiado em Canindé

– Ônibus da Prefeitura de Jaguaruana foi incendiado à 0h30 no Centro da cidade

– Um ônibus e um caminhão foram incendiados em Piquet Carneiro; dois foram presos com queimaduras

– Na cidade de Morrinhos, criminosos arremessaram um coquetel molotov no prédio do INSS

– Criminosos ateram fogo no prédio da garagem da Prefeitura de Aracoiaba

– Três homens homens tentaram atacar prédios públicos em Baturité; um foi preso com coquetéis molotov

– Ônibus é queimado no bairro Jardim Bandeirantes, em Maracanaú

– Criminosos tentam incendiar posto na Av. Mister Hill, no Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza

– Caminhão de lixo incendiado por criminosos em Pacajus, na Grande Fortaleza

– Fotossensor incendiado em Juazeiro do Norte

– Ônibus incendiado na Avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona

– Veículo incendiado na sede da Guarda Municipal de Sobral

– Carro da Companhia de Água e Esgoto (Cagece) incendiado em Fortaleza

– Caminhão da Cagece também queimado por criminosos no Bairro Conjunto Palmeiras, na capital

– Ônibus incendiado na Avenida Francisco Sá, no Bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza

– Núcleo da Cagece incendiado em Caucaia

– Passarela de pedestres incendiada na rodovia BR-116, no Bairro da Messejana

– Veículos de transporte de passageiros incendiados em Massapê

– Veículos incendiados em estacionamento de shopping na Bezerra de Menezes

– Carro dos Correios incendiado no Barroso

– Prédio incendiado na Barra do Ceará, em Fortaleza

Sábado (5)

– Garagem de transportes públicos incendiada em Ibaretama

– Carro incendiado por criminosos em Maracanaú

– Agência da Caixa Econômica Federal atacada com tiros na Praia de Iracema, em Fortaleza

– Carros incendiados em frente a concessionária no Centro de Fortaleza

– Três carros incendiados no Fórum na cidade de Pacoti durante a madrugada

– Prédio da Secretaria de Meio Ambiente de Pacoti atacado por criminosos. Salas foram quebradas e um carro foi incendiado

– Ônibus escolar incendiado em Icapuí

– Caminhão com frangos incendiado em Caucaia

– Ataque à sede da Prefeitura de Pacatuba

– Ataque ao VLT de Sobral

– Carro incendiado em Iguatu

– Ataque a posto de combustível em Iguatu

– Ônibus escolar incendiado em Jijoca de Jericoacoara

– Ataque ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Sobral

– Fórum de Juazeiro do Norte é acatacado a tiros

– Caminhão de lixo incendiado no Bairro Pirambu, em Fortaleza

– Bandidos atiraram e arremessaram uma bomba caseira em um supermercado no Bairro Vila Velha, em Fortaleza

– Cinco ônibus escolares incendiados em Morrinhos

– Dois carros incendiados na rua Belos Portos, Bairro Barroso, em Fortaleza

– Incêndio em carro de lixo em Abreulândia, em Fortaleza

– Agência bancária é atacada na cidade de Varjota

– Criminosos explodem bomba em ponte entre os municípios de Varjota e Santa Quitéria

– Van foi incendiada, e motorista ficou ferido no Bairro Paraíso das Flores, em Sobral

– Pátio de uma empresa que mantinha veículos apreendidos pela PRE é incendiado em Caucaia

– Dois caminhões da Prefeitura de Barroquinha foram incendiados. Um foi totalmente destruído

– Posto de observação da Guarda Municipal foi alvo de tiros na noite de sábado, em Fortaleza

– Um posto de gasolina foi incendiado no Km 12 da BR-116, em Messejana, na capital

Domingo (6)

– Carro incendiado em frente ao 29º DP, delegacia da Pajuçara, em Maracanaú

