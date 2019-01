CDE: CAJA PARALELA EN COMUNA

Hasta el momento suman 20 denuncias formales de que en la Municipalidad de Ciudad del Este durante la gestión de Sandra McLeod existió la conocida como “Caja 9”, una boca de recaudación paralela de impuesto inmobiliario que no iba a parar a arca comunal

“Hoy mismo, en ocasión de la conferencia de prensa que hicimos para refutar todas esas acusaciones falaces, aprovechamos los medios para convocar a los afectados por un hecho punible a través de una modalidad descubierta, denominada ‘Caja 9’, que estaba instalada en recaudaciones, donde se percibía dinero en concepto de impuesto inmobiliario. Se le daba un recibo de supuesto pago y al año siguiente el contribuyente venía para pagar el impuesto de ese año y encontraba que debía el del año anterior”, relató Llanes sobre uno de los presuntos esquemas irregulares que denunciarán ante la Fiscalía.

En total son 20 las denuncias de ese tipo recolectadas y esperan tener más. “De eso tenemos 12 denuncias en la Junta y 8 de parte de la intervención”, especificó, llamando a los contribuyentes esteños a acercarse a formalizar más denuncias, ya que recibieron varias llamadas de otras personas apuntando haber sido “estafadas”.

El equipo interventor incluso facilita el trámite, entregando formularios para las denuncias, debiendo únicamente el contribuyente llevar sus documentos y pruebas y son los funcionarios los que ayudan a confeccionar el documento de la denuncia formal.

Llanes aprovechó una vez más para desmentir las acusaciones de McLeod, que intenta por todas las vías “embarrar la cancha”, temiendo las investigaciones. Sobre todo resaltó el caso de la docente no vidente que supuestamente fue descontratada por la interventora, algo que fue un invento de los zacariistas.

Dijo que aclaró la situación con la propia docente. “Le indiqué que, al contrario, su nombre está entre los contratos que tienen que ser renovados al inicio del año lectivo. Ella entendió e incluso después me dijo: A mí me trajeron acá para venir a protestar”, refirió la interventora.

También desestimó la denuncia de McLeod en su contra por supuesta “usurpación de funciones” y Llanes le aclaró que en ningún momento se abrogó prerrogativas que no le corresponden. “Yo no le he destituido a nadie, lo que hice fue comunicar que los contratos no serán renovados por causas expresadas por los propios jefes”, dijo.

