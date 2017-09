Catuaí Palladium conquista Ouro em Prêmio Abrasce 2017

Maior centro de compras e lazer de Foz do Iguaçu, o Shopping Catuaí Palladium recebeu Ouro no Prêmio Abrasce 2017, promovido pela Associação Brasileira de Shopping Centers, no dia 13 de setembro. Concorrendo com shoppings de todo o Brasil, o Catuaí Palladium foi considerado o melhor novo empreendimento do setor inaugurado em 2016 no país. O shopping é resultado da união de dois grandes grupos paranaenses, o Tacla Shopping e o Catuaí, e apresentou o case “Forte Concorrente – Grande Parceiro”.

Ambos planejaram investir na cidade em 2013. Com alto potencial de desenvolvimento, favorecido pela vocação turística, pela forte agricultura e pelo grande número de habitantes que vivem na região da fronteira, Foz do Iguaçu atraiu os olhares dos empreendedores. Os grupos apresentaram seus projetos e estratégias ao Conselho do Varejo, na Associação Comercial de São Paulo. Os membros do conselho sugeriram a fusão dos dois empreendimentos e esse fator colaborou para a definição da parceria que resultou na inauguração do Shopping Catuaí Palladium. Esta unificação se tornou um case inédito no setor. Pela primeira vez, dois empreendimentos de dois grandes grupos em fase de pré-execução se uniram para entregar um empreendimento mais forte. Apenas um shopping seguiu adiante, mas com a força de planejamento e do comercial de dois grupos distintos, que atuavam em regiões diferentes do estado.

“Apesar do cenário econômico favorável na época, sabíamos que a concorrência que mais de um novo shopping na região não geraria bons resultados para os dois e seria predatório para todo o varejo local”, destacou o diretor do Grupo Tacla, Aníbal Tacla.

De acordo com os empreendedores, a escolha de Foz do Iguaçu foi fundamentada por estudos de mercado que apontaram o potencial econômico da região e a oportunidade de atender aos países vizinhos, Paraguai e Argentina. “As pesquisas também apontaram que a população desejava um empreendimento mais moderno e arrojado. E foi dessa forma que trabalhamos no Catuaí Palladium, um shopping que oferece conforto, as melhores opções de compras, entretenimento e gastronomia”, revelou Tacla.

Com investimento de aproximadamente R$ 350 milhões, o Shopping Catuaí Palladium é o quinto maior shopping do estado e considerado um dos mais modernos do Paraná. A arquitetura é dedicada ao conforto dos seus frequentadores e à total funcionalidade para os lojistas. O projeto arquitetônico e de iluminação é inovador no conceito de sustentabilidade, valorizando a iluminação natural do ambiente e a diversidade de atrações para que seja sempre um prazer passar mais tempo no shopping.

Trata-se também do primeiro shopping do Brasil a implantar o sistema de cancelas da Ski Data, importadas da Áustria, para o estacionamento de 1.620 vagas, com posições especiais para ônibus e vans de turismo. O estacionamento é de fácil circulação, bem sinalizado, com amplos corredores e também o primeiro em um shopping no Brasil com vagas mais seguras para cadeirante e idoso, com acesso exclusivo ao mall.