CATARATASDAY2018 TERÁ 80 ÔNIBUS PARA MORADORES DE FOZ DO IGUAÇU FAZEREM SELFIE NAS CATARATAS

Evento celebra conquista das 7 maravilhas da natureza e acontece no próximo dia 11, em dois horários: pela manhã, com saída prevista às 8h00; e à tarde, às 14 horas. As vagas são limitadas

Como nas edições anteriores do #CataratasDay, os moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros terão acesso gratuito ao Parque Nacional para fazer selfies nas Cataratas do Iguaçu e compartilhas nas redes sociais. O evento, que acontece no próximo domingo (11), marca o aniversário de sete anos da eleição das Cataratas do Iguaçu como uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza.

A campanha, desenvolvida nos lados brasileiro e argentino, tem o objetivo de manter a conquista viva na memória das pessoas e de divulgar o atrativo turístico no mundo todo, atraindo mais visitantes para a região.

Nesta edição, o desafio será superar o número de pessoas impactadas com a campanha no ano passado – 142 milhões – e estabelecer um novo recorde.

“Quem não puder ir pessoalmente fazer selfie nas Cataratas do Iguaçu, no próximo domingo, também poderá participar da ação compartilhando, com amigos e familiares, nas redes sociais, fotos e vídeos da experiência de conhecer uma das sete maravilhas da natureza, sempre copiando a hashtag #cataratasday2018”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla. E conclui. “O #CataratasDay é a maior ação de buzz marketing [marketing viral] organizada por um atrativo turístico, gerando um retorno fantástico em mídia espontânea, sem contar no envolvimento da comunidade”.

Horários

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio Projetos Estratégicos, vai disponibilizar 80 ônibus, em dois horários: pela manhã, com saída prevista às 8h00; e à tarde, às 14 horas. Os locais de embarque são: Gramadão da Vila A, Bosque Guarani, Praça da Bíblia, Parque Remador (no Porto Meira), Praça Central (Três Lagoas) e no Centro Comunitário da Vila C. O retorno deve acontecer em torno de uma hora após a chegada ao atrativo, nos mesmos veículos.O passeio está limitado ao número de vagas disponíveis. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou de um responsável.

Opções

Os moradores de Foz também poderão utilizar carro próprio, com isenção de estacionamento e ingressos, mediante apresentação de documento de identificação e comprovante de residência. A Cataratas S.A, concessionária do local, montará uma tenda no Centro de Recepção dos Visitantes para atendimento exclusivo dos moradores.

Outra opção é o transporte coletivo. Em ambos os casos, o acesso ao parque será feito com o transporte usado nas visitas turísticas convencionais.

Passeio Ciclístico

Mais uma opção é a entrada com bicicletas, neste caso, o ciclista precisa se inscrever Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu (ACCI). O passeio acontece a partir das 7h. A saída será realizada no estacionamento superior do Centro de Recepção de Visitantes. O trajeto encerra no primeiro mirante das Cataratas, em frente ao Belmond Hotel das Cataratas. Para participar entre em contato com a entidade pelo telefone (45) 98801-8326. Leve um quilo de alimento para colaborar com projeto social.

Passe Comunidade

É importante ressaltar que o valor da entrada para brasileiros, não residentes nas cidades vizinhas ao Parque Nacional, e estrangeiros que visitarem as Cataratas do Iguaçu, no próximo domingo, segue inalterado.

Além dos moradores de Foz, a gratuidade no ingresso no #CataratasDay2018 também se estende para moradores dos municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu: Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Matelândia, Medianeira, Ramilândia, Santa Lúcia, Serranópolis do Iguaçu, Vera Cruz do Oeste, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Céu Azul, Lindoeste e Santa Tereza do Oeste. Esses municípios contemplados fazem parte do Passe Comunidade.

Apoios

O #CataratasDay2018 é uma iniciativa da Gestão Integrada do Turismo, coordenada pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, com apoio do ICMBio, Cataratas do Iguaçu S/A, Fundo Iguaçu, Instituto Polo Iguassu, Visit Iguassu, Itaipu Binacional, Conselho Municipal de Turismo – Comtur, Sindhoteis, Polícia Rodoviária Federal – PRF, e Associação de Ciclistas Cataratas do Iguaçu – ACCI, dentre outras instituições.

(Com AMN)