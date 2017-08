Cataratas é uma das 26 maravilhas que todos deveriam ver

As Cataratas do Iguaçu foi escolhida uma das 26 maravilhas naturais do planeta pelo site do jornal inglês Independent. O artigo divulgado na seção de viagem traz fotos e um pequeno descritivo das atrações turísticas em seis continentes.

O site descreve que existem oficialmente apenas Sete Maravilhas da Natureza, entre elas as Cataratas do Iguaçu, mas há muitas atrações naturais de tirar o fôlego e que vale a pena explorar.

As Cataratas do Iguaçu, localizada entre Brasil e Argentina, são detalhadas pelo site como o “maior sistema de cachoeiras do mundo”. O atrativo possui 275 quedas d´ água no Rio Iguaçu, localizado entre Foz do Iguaçu e Puerto Iguazu.

São 19 saltos com cinco deles do lado brasileiro e os demais no lado argentino. A maior parte de saldos na Argentina proporciona uma visão melhor a partir do Parque Nacional do Iguaçu no Brasil.

Eleita uma das Sete Maravilhas da Natureza, em concurso mundial promovido pela Fundação New 7 Wonders, as Cataratas também são um Patrimônio Natural da Humanidade.

As Ilhas de Galápagos, no Equador e as Cavernas de Mármore (Chile) são outras atrações listadas pelo Independent na América do Sul.

Para quem quiser ver os demais pontos turísticos acesse https://goo.gl/5PZK9p . Vale a pena ver as imagens. São impressionantes.