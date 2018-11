CATARATAS E MARCO DAS 3 FRONTEIRAS BATEM RECORDE DE VISITAÇÃO NO ÚLTIMO FERIADÃO DO ANO

Brasileiros lideram o movimento nos atrativos durante os quatro dias do feriado prolongado da Proclamação da República

O feriadão da Proclamação da República foi de movimentação turística recorde em Foz do Iguaçu. Para se ter uma ideia, o Parque Nacional do Iguaçu (PNI), onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, recebeu 38.226 pessoas de quinta (15) até domingo (18). O movimento no atrativo é o maior registrado entre todos os feriados prolongados deste ano.

O número supera o registrado no Carnaval deste ano, quando 37.593 pessoas visitaram o atrativo de sábado (10 fevereiro) até terça (13 de fevereiro). Até então, essa era a melhor marca de visitação entre todos os feriados de 2018.

O dia de maior movimento neste último feriado prolongado de 2018 foi no sábado (17), quando 12.217 pessoas passaram pelo PNI.

Crescimento expressivo

No ano passado não houve feriado prolongado, isto porque o dia 15 de novembro caiu em uma quarta-feira. No entanto, se compararmos com o movimento dos quatro dias (quinta a domingo) em 2017, o atrativo registrou um crescimento de 44% em comparação com este ano. No ano passado 26.435 visitantes estiveram na unidade de conservação neste mesmo período.

Em relação ao ano de 2016, quando houve feriadão de 12 a 15 de novembro, o PNI recebeu 4.737 turistas a mais em 2018, o que representa um crescimento de 14%.

“Proclamação da República foi o melhor feriado do ano, disparadamente, o que vai contribuir para tenhamos mais um ano de recordes na movimentação turística da cidade. Esperamos uma alta temporada também de recordes no aeroporto, nos atrativos e na hotelaria”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Brasileiros

Segundo o balanço do Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade (ICMBio), os brasileiros lideram a visitação nos quatros dias do feriadão da Proclamação da República. De todas as 38.226 pessoas que passaram pelas Cataratas do Iguaçu, 36% (27.949) vieram do próprio país. Em seguida aparecem os argentinos (4.312), franceses (793), espanhóis (597) e por fim os alemães (442).

Marco das 3 Fronteiras

O Marco das 3 Fronteiras recebeu 10.758 visitantes no último feriado prolongado do ano. O número é recorde entre todos os feriadões de 2018. O movimento supera o registrado no Carnaval, um dos períodos de maior visitação de Foz do Iguaçu, quando o atrativo recebeu 10.317 pessoas.

“O Marco das 3 Fronteiras faz parte da variedade da oferta turística do destino. O local vem encantando moradores e viajantes, prova disso são os números expressivos de crescimento no movimento do atrativo neste ano”, finalizou Piolla.

(Com SETUR)