Cataratas do Iguaçu recebem mais de 22 mil visitantes no feriado do Dia do Trabalho

O Parque Nacional do Iguaçu, recebeu 22.241 visitantes de sábado (29) até esta segunda (1º), feriado prolongado do Dia do Trabalhador. A marca é cerca de 20% superior ao esperado pela administração para os três dias e uma das melhores do ano.

O domingo (30) registrou o maior movimento, com 12.021 ingressos na unidade que abriga as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Novas Maravilhas da Natureza. No sábado foram 5.312 entradas, com mais 4.908 nesta segunda.