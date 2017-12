CATARATAS DO IGUAÇU RECEBEM MAIS DE 15,7 MIL VISITANTES NO FERIADO DE NATAL

A partir desta quarta (27) bilheterias abrem uma hora mais cedo, a partir das 8h

Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, receberam 15.772 visitantes entre sábado (23) e segunda-feira (25). O dia de maior movimento durante o feriado de Natal foi segunda, quando passaram pelo Parque Nacional do Iguaçu 6.486 pessoas.

A grande circulação de turistas e moradores da região é esperada também para o feriado de Ano Novo. Por conta disso, as bilheterias do parque serão abertas uma hora mais cedo de quarta-feira (27) até o dia 1º de janeiro. O horário de atendimento será das 8h às 17h.

Quem preferir, pode comprar os ingressos pela internet no site da Cataratas do Iguaçu S.A. (https://tickets.cataratasdoiguacu.com.br/).

A frota de ônibus e o número de funcionários também serão reforçados. Desde o início do ano, a unidade já registrou mais de 1,6 milhão de ingressos.

(Com G1)