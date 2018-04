Cataratas do Iguaçu: DE OLHO NOS CHINESES, BRASIL E ARGENTINA VÃO SE PROMOVER JUNTOS NA ÁSIA

A primeira ação conjunta dos dois países na área do turismo será realizada em maio. No ano que vem, Brasil e Argentina serão destaque na Feira Internacional de turismo em Macau.

No mês que vem, autoridades de turismo dos dois países vão promover as Cataratas do Iguaçu entre operadores de viagens na China, segundo disse o ministro brasileiro do Turismo, Vinicius Lummertz, durante entrevista na embaixada do Brasil, em Buenos Aires, na quarta feira (19). A agenda asiática de maio inclui Pequim, Xangai e Hong Kong.

O destino turístico, compartilhado pelos dois países, ampliou e modernizou sua infraestrutura turística nos últimos tempos.

Os chineses foram os turistas estrangeiros que mais gastaram no exterior em 2016 e 2017, segundo levantamentos internacionais.

Lummertz informou ainda que os dois vizinhos serão países de destaque no Fórum Econômico Mundial de Turismo, em Macau, em 2019.

A participação no Fórum foi definida por Lummertz e seu colega da Argentina, Gustavo Santos, nesta semana, durante a reunião de ministros do turismo dos países do G-20 e do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, na sigla em inglês), em Buenos Aires.

Na entrevista, o ministro brasileiro comentou a declaração feita por Santos ao jornal O Globo sobre a preocupação com o impacto da crise do Rio de Janeiro no turismo da Argentina.

Cientista político e ex-presidente da Embratur, Lummertz descartou que a fala de Santos tenha gerado mal-estar. E gravou um vídeo ao lado dele, no qual pede a Santos que diga “Vem pro Rio”. O que o argentino faz, sem dissimular o sotaque, certo constrangimento e, ao mesmo tempo, jogo de cintura.

O ministro brasileiro disse que apesar da crise que encara, o Rio registrou aumento do turismo internacional.

“O turismo no Rio cresceu no réveillon e no verão, na comparação com o ano anterior. A questão é que se o Rio não estivesse passando pelos problemas que passa hoje, estes resultados teriam sido ainda melhores”, disse.

Ele citou um estudo da Euromonitor no qual, disse, não haveria tanta diferença na percepção das grandes cidades da América Latina por parte do turista americano e do turista europeu.

Buenos Aires

Mas com uma pequena vantagem, afirmou, para Buenos Aires, em termos de percepção positiva, em relação ao Rio, São Paulo, Bogotá e outras cidades da região.

(Com El Clarín)