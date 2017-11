Cataratas Day pretende impactar 140 milhões de pessoas

Internautas e moradores de Foz do Iguaçu e região estão convocados a participar do #CataratasDay2017, no dia 11 de novembro – data que marca o aniversário de seis anos da eleição das Cataratas do Iguaçu como uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza. A campanha, desenvolvida com o objetivo de manter a conquista viva na lembrança e de divulgar o atrativo pelo mundo, atraindo mais visitantes para a região, tem um desafio especial este ano: superar o número de pessoas impactadas no ano passado – 139 milhões – e estabelecer um novo recorde.

“Esperamos ultrapassar 140 milhões de pessoas impactadas em 2017, nas mídias sociais e convencionais”, afirma o secretário municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, Gilmar Piolla.

A ação é uma iniciativa dos comitês brasileiro e argentino que trabalharam em conjunto para eleger as Cataratas como uma das sete maravilhas naturais. No lado brasileiro, a campanha é promovida pelas entidades que compõem a Gestão Integrada do Turismo de Foz do Iguaçu (Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Iguassu Convention & Visitors Bureau e Fundo Iguaçu, com o apoio do ICMBio e da Cataratas S/A).

A ação é dividida em duas frentes. A primeira, em parceria com os argentinos, é um convite para que as pessoas do mundo inteiro que já visitaram as Cataratas do Iguaçu compartilhem com seus amigos, nas mídias sociais, fotos e vídeos da experiência de conhecer essa maravilha natural. A postagem deve estar acompanhada da hashtag #CataratasDay2017.

A segunda, exclusiva do lado brasileiro, é um convite para a população de Foz do Iguaçu e região fazer selfie nas Cataratas do Iguaçu e compartilhar nas redes sociais com a hashtag da campanha. Como nas edições anteriores, o acesso da comunidade local ao Parque Nacional do Iguaçu (PNI) será gratuito. A Prefeitura de Foz do Iguaçu disponibilizará 50 ônibus para fazer o transporte até o Parque a partir de cinco pontos da cidade.

Entre as novidades da campanha este ano estão um passeio de bicicleta ao pôr do sol, dentro do PNI, e a participação de grupos da terceira idade – parte da estratégia de diversificar o público de Foz engajado na divulgação. “São ações que se complementam”, ressalta Piolla.

O resultado, ano a ano, comprova a sucesso da iniciativa, que já é oficialmente reconhecida. O Dia das Cataratas faz parte do calendário oficial de eventos de Foz, após aprovação de projeto de lei pela Câmara Municipal. “#CataratasDay é a maior ação de buzz marketing [marketing viral] organizada por um atrativo turístico”, afirma o secretário. “Gera um retorno fantástico em mídia espontânea e o envolvimento da comunidade.”

O tema da campanha deste ano – “Conecte-se à natureza” – está ligado à promoção do Ano Internacional do Turismo Sustentável pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Para o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Ivan Baptiston, o Dia das Cataratas já se tornou um marco para a unidade de conservação. “É uma ação que se consolidou também como o dia de abrir as portas e festejar junto à comunidade local, o que fazemos com prazer, pois esta é, inclusive, uma oportunidade para muitos moradores da região visitarem e terem contato com a riqueza deste patrimônio pela primeira vez.”

O gestor do turismo na Itaipu, Alexandre Pacheco, lembra que a binacional sempre apoiou e teve papel importante na divulgação da campanha que resultou na eleição das Cataratas do Iguaçu como uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza. “Essa parceria continua no Cataratas Day, que agora comemoramos reforçando a divulgação do principal atrativo turístico da nossa região, ação que acaba beneficiando os demais pontos de visitação do Destino Iguaçu, inclusive a própria Itaipu”, ressalta.

De portas abertas para a comunidade

Com transporte e ingressos gratuitos, o #CataratasDay2017 é uma oportunidade para muitos moradores de Foz do Iguaçu visitarem pela primeira vez ou reverem depois de muito tempo o atrativo mais famoso da cidade. O passeio está limitado ao número de vagas disponíveis. É preciso apresentar documento de identidade e comprovante de residência.

A Prefeitura vai disponibilizar 50 ônibus, em dois horários: pela manhã, com saída prevista às 8h30; e à tarde, às 14h. Locais de embarque: Gramadão da Vila A, TTU, Praça da Bíblia, Uniamérica da Avenida das Cataratas e Parque Remador (no Porto Meira). O retorno deve acontecer em torno de uma hora após a chegada ao parque, nos mesmos veículos.

Também será possível ir com veículo próprio e, mediante identificação e apresentação do comprovante de residência no Centro de Visitantes do PNI, entrar com o transporte usado nas visitas turísticas convencionais.

No fim da tarde será liberada a entrada de até 500 ciclistas. O passeio de bicicleta ao pôr do sol no #CataratasDay2017 será organizado pela Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu (ACCI). Para se inscrever entre em contato a entidade pelo telefone (45) 98801-8326.

A programação será mantida mesmo se chover.