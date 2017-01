CASOS DE QUEIMADURAS NO PR COM ÁGUA-VIVA AUMENTAM MAIS DE 200%

O número de pessoas queimadas por água-viva nas praias do Paraná aumentou mais de 200% em relação ao verão passado, segundo um levantamento do Corpo de Bombeiros. Os dados são referentes ao período de 22 de dezembro de 2016 até esta quarta-feira (4), quando foram registrados 5.114 casos, contra 1.686 no mesmo período entre 2015 e 2016.

Segundo o levantamento, a maior parte dos casos foi registrada nos balneários de Monções, Santa Terezinha e Jardim Canadá.

Em casos de queimadura, a orientação dos bombeiros é para que se lave o local do ferimento com a própria água do mar. Depois, caso a ardência continue, é recomendado que se passe vinagre na queimadura. Os postos de guarda-vidas têm vinagre à disposição dos banhistas.

“O importante é não esfregar“, explica o capitão Fernando Trach. Ele também afirmou que não se deve lavar o ferimento com água doce logo depois de ter sido queimado. Segundo o capitão, a ardência causada pela queimadura costuma durar cerca de meia hora.

Com G1