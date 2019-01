CASA CIVIL DEMITIRÁ CERCA DE 300 FUNCIONÁRIOS PARA ‘DESPETIZAR’ MINISTÉRIO

‘1º, a gente exonera e depois conversa’; Servidores serão reavaliados e podem voltar; Sugerirá o mesmo a outros ministros

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta 4ª feira (2.jan.2019) que exonerar funcionários da Casa Civil para “despetizar” o ministério. Segundo ele, o número de demitidos pode chegar a 320.

A medida será uma espécie de pente fino para retirar da pasta defensores de partidos que divirjam de Jair Bolsonaro. A decisão foi comunicada em seu Twitter:

“Faremos a exoneração dos cargos em comissão da Casa Civil. Temos que ter pessoas comprometidas com aquilo que representamos”.

Segundo Onyx, os funcionários com cargos comissionados e com gratificação serão demitidos e avaliados. Os que se enquadrarem, serão readmitidos. A decisão será assinada ainda nesta 4ª e publicada no Diário Oficial.

“Isso faz parte da frase que Bolsonaro falou durante a campanha de despetização do governo federal”, falou Onyx em entrevista no Planalto.

Em seguida, Onyx falou que a medida serve para “retirar da administração todos aqueles que tem marca ideológica clara”.

Onyx falou que haverá duas exceções: integrantes da Subchefia de Assuntos Econômicos (SAJ) e integrantes da Imprensa Nacional. Ele argumenta que a SAJ já passou por avaliação semelhante em novembro e que a Imprensa Nacional é necessária para manutenção do Diário Oficial.

Segundo contas do ministro, a Casa Civil tem cerca de 400 funcionários. Desconsiderando SAJ e Imprensa Nacional, o número que passará pelo pente fino será de 320.

O ministro afirma que a medida se deve porque muitos servidores que estão na pasta entraram em governos petistas e que deveria ter sido tomada por Michel Temer.

“Isso não foi feito nos ministérios em Brasília quando o governo que foi sucedido pelo nosso governo tomou posse. Estamos fazendo o que deveria ser feito há 2 anos e pouco atrás”, disse.

Segundo ele, a avaliação será por meio do diálogo: “Vamos conversar com as pessoas, como elas chegaram aqui, quem trouxe, porque que chegou. É isso. A gente falando se entende”.

Ele nega que seja uma caça às bruxas. “Para não sair caçando bruxas, o que fez? a gente exonera e depois a gente conversa”, falou.

Onyx afirmou que sugerirá aos outros ministros de Bolsonaro que façam o mesmo. Bolsonaro reunirá os ministros numa reunião nesta 5ª.

(Com Poder360)