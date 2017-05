CARNÊS DO IPTU COMEÇARAM A SER ENTREGUES

Os contribuintes devem ficar atentos. Os carnês do IPTU 2017 começaram a ser entregues nesta quarta-feira (17) pelos Correios. A previsão da secretaria municipal da Fazenda é de que até o dia 30/5 todos os blocos estejam entregues. Os carnês serão enviados para o endereço que consta no cadastro municipal de contribuintes, ou no endereço do imóvel.

Este ano o IPTU poderá ser pago em cota única, com desconto de 10% do imposto para o pagamento até o dia 14/6 ou parcelado em até 7 vezes. Quem optar pelo pagamento único poderá acumular desconto para o próximo ano. “Os contribuintes que efetuarem o pagamento na parcela única até o dia 14, além do desconto de 10% do imposto, garantem o benefício da bonificação progressiva, para o exercício seguinte, que dependendo do caso pode variar de 15 a 25% de desconto”, disse o Diretor de Receita, Henrique Sousa Neto.

O pagamento em até 7 parcelas considera o valor mínimo de cada parcela sendo de 1 UFFI – Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu = R$ 76,80 para 2017. Os valores cobrados são calculados com base no valor venal do terreno, para os carnês com base só no terreno, e se for edificado, soma-se o valor venal do terreno mais a edificação.

O município espera receber em torno de R$ 95 milhões com o pagamento do Imposto deste ano. De acordo com Sousa Neto, pelo histórico do pagamento nos anos anteriores, só de cota única o Município recebe em média de 30 a 35% do estimado. O reajuste aplicado foi de 7,14%, cálculo de variação do IGPM.

Revisão

Para aqueles contribuintes que tiverem alguma contestação a fazer com relação ao valor cobrado no carnê poderão procurar o atendimento na secretaria da fazenda, de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h e solicitar a revisão do lançamento. Esta solicitação só poderá ser feita até a data de vencimento da cota única, ou seja, até o dia 14/6.

Isenção

Estarão isentos ao pagamento do IPTU proprietários de um único imóvel de uso residencial, que tenham mais de sessenta anos, com renda comprovada de até três salários mínimos e pessoas portadoras de algum problema de saúde ou que tenham mobilidade reduzida. O requerimento de isenção deverá ser feito até 14 de agosto.

Internet

A Prefeitura de Foz do Iguaçu lançou a emissão online dos boletos do IPTU para os contribuintes que optarem pela retirada da segunda via dos carnês. Para retirar segunda via do IPTU acesse:

http://www2.pmfi.pr.gov.br/24Horas/Dividas/frmTrib2ViaCarne.aspx

Com CMFI