Carnês do IPTU 2017 de Foz do Iguaçu começam a ser entregues no dia 10

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2017 de Foz do Iguaçu, começarão a ser distribuídos pelos Correios a partir do dia 10. O valor poderá ser dividido em até sete vezes, com parcela mínima de R4 76,80, ou pago em cota única com 10% de desconto.