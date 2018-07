CARNE FRACA TEM PRIMEIRA SENTENÇA; TRÊS SÃO CONDENADOS PELA JUSTIÇA DO PARANÁ

Ação apura irregularidades no âmbito da Superintendência de Agricultura no Estado do Paraná (SFA/PR), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

O juiz Marcos Josegrei da Silva, da 14ª Vara Federal de Curitiba, condenou três pessoas na Operação Carne Fraca, nesta sexta-feira (27). É a primeira sentença da operação.

A ação apura irregularidades no âmbito da Superintendência Federal de Agricultura no Estado do Paraná (SFA/PR), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Foram condenados:

– Gil Bueno de Magalhães, ex-superintendente regional do Ministério da Agricultura (Mapa) no Paraná, condenado a 7 anos, 9 meses e 15 dias de prisão pelos crimes de advocacia administrativa, corrupção passiva, peculato e uso de atestado médico falso;

– Antonio Garcez da Luz, ex-chefe do escritório do Mapa em Foz do Iguaçu, condenado a 4 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e peculato culposo;

– Carlos Alberto de Campos, assistente administrativo, condenado a 3 anos e 8 meses de prisão por peculato.

Quatro pessoas foram absolvidas na ação penal:

– Alindo Alvares Padilha Júnior, policial federal, absolvido da prática do crime de peculato

– Guilherme Dias de Castro, agente de atividades agropecuárias, absolvido da prática do crime de peculato

– Cláudia Yuriko Sakai, empresária, absolvida da prática do crime de corrupção passiva

– Edson Luiz Assunção, agente de atividades agropecuárias, absolvido da prática do crime de peculato.

O advogado de Gil Magalhães, Renato Barroso, disse que respeita a decisão, mas vai recorrer.

Os advogados de Carlos Alberto dos Campos, Eduardo Perine e Milena Brotto, também disse que vai recorrer, “confiando na reforma da decisão com a comprovação da inocência de Carlos Alberto.”

A defesa de Claudia Sakai afirma que a Justiça foi feita, porque todas as provas foram levadas aos autos e que ficou provado que a denúncia era improcedente.

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), Gil Bueno de Magalhães praticou os crimes de advocacia administrativa ao usar do cargo para atender a interesses de uma empresa com a alteração de um certificado, com o objetivo de “desembaraçar” mercadorias em um porto espanhol, e de atestado médico ideologicamente falso, usado para justificar falta ao trabalho.

Magalhães também praticou o crime de corrupção passiva, junto a Antonio Garcez da Luz, ao valer-se do cargo para solicitar vantagem indevida, ainda segundo os procuradores – eles pediam e usavam carros de uma empresa para fins pessoais, como viagens para Argentina e Paraguai, em troca de favores.

Por fim, Magalhães, Garcez e Carlos Alberto de Campos praticaram o delito de peculato, afirma a denúncia – eles se apropriaram de ao menos parte de uma carga contrabandeada de picanha e camarão, de procedência estrangeira ilegal, de que tinham posse justamente em razão de seus cargos públicos.

Carne Fraca

A Operação Carne Fraca já teve três fases deflagradas pela Polícia Federal – a primeira, em 17 de março de 2017, cumpriu 309 mandados judiciais em seis estados e no Distrito Federal. A ação apurou o envolvimento de fiscais do Mapa em um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos.

(Com G1)