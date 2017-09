Caribe volta a ser assolado por furacão

Estima-se que o furacão Maria permaneça “extremamente perigo” enquanto se dirige a Porto rico e as Ilhas Virgens, de acordo com o Centro Nacional de Furações dos EUA. A previsão é de que o Maria deve seguir um caminho semelhante ao traçado pelo furacão Irma, que deixou um rastro de destruição no norte do Caribe no início deste mês. Portanto, é possível que o Maria toque terra em Miami o mais tardar na quarta-feira.