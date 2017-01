CAPOTAMENTO EM FOZ TERMINA COM UM MORTO E UM FERIDO NA BR-277

Um pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente na BR-277 em Foz do Iguaçu, na madrugada desta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo onde estavam as vítimas perdeu o controle, saiu da pista e capotou.

Uma das vítimas era passageira do carro. Ela foi lançada para foram do veículo com o impacto do acidente e chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A vítima ferida é o motorista. Ele tem 22 anos e está internado no Hospital Municipal.

Com G1