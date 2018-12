CAOS EM GARULHOS ENTRA NO 3º DIA E DEZENAS DE VOOS SÃO CANCELADOS

Foram pelo menos 36 neste sábado; Chuvas fortes são a principal causa

O aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, cancelou pelo menos 36 voos neste sábado (15.dez.2018). A informação é do portal R7. Doze são chegadas, voos que tinham como destino o aeroporto, e 14 são partidas que não saíram.

Até as 12 horas deste sábado, houve registro de 62 voos com atraso. O caos no aeroporto entra no 3º dia. Na 6ª feira (14.dez.2018), 15 voos foram cancelados.

A LATAM emitiu 1 comunicado no qual declara que sofre “1 efeito cascata“, resultado de uma chuva intensa que atingiu São Paulo na 5ª feira (13.dez). A Gol Linhas Aéreas comunicou que não há registro de de cancelamentos ou atrasos.

A GRU Airport recomenda aos passageiros que consultem a situação dos voos junto às empresas aéreas e cheguem com antecedência ao aeroporto por conta da grande demanda.

Leia a íntegra da nota da LATAM:

Estamos buscando regularizar nossas operações fortemente impactadasrecentemente por meteorologia adversa em São Paulo, o que gerou “efeitocascata” em nossa malha aérea. Para este sábado (15), 54 voos foram cancelados.

Solicitamos aos passageiros com origem ou destino ao aeroporto de São Paulo/Guarulhos que confirmem a situação de seus voos diretamente na página Status de Voos ou entrem em contato com oCall Center pelos telefones 4002-5700 (nas capitais) ou 0300-570- 5700 (nas demais localidades do Brasil).

Reiteramos que esta é uma situação totalmente alheia à nossa vontade e, para regularizar a situação:

· Ampliamos o contingente das equipes operacionais e de atendimento, especialmente para as filas de reacomodação de voos;

· Ampliamos contingente de atendimentono Call Center dedicado a estes voos impactados;

· Alocamos para operação doméstica 2 Boeing 777, aeronaves com capacidade para 379 passageiros cada e utilizada regularmente nas rotas internacionais;

Reforçamos ainda que não temos medido esforços para prestar a assistência necessária aos clientes. Temos nos esforçadopara informar as alterações aos passageiros afetados e para acomodá-los nospróximos voos.

Reiteramos ainda que a segurança é umvalor imprescindível e, sobretudo, todas as nossas decisões visam garantir umaoperação segura.

