CANDIDATOS DE FOZ FRENTE A FRENTE EM DEBATES

Candidatos a deputado estadual e federal com domicílio eleitoral em Foz do Iguaçu participam de dois debates organizados por estudantes universitários, nestas quarta e quinta-feira (3 e 4), às 19h30, no Sinecofi (Sindicato dos Comerciários). Os encontros são abertos ao público, com limitação devido ao espaço físico do local.

Os ambientes legislativos são vitais para toda a sociedade. Deputados estaduais e federais elaboram e votam leis que interferem na vida de todas as pessoas. Os parlamentares são responsáveis por aprovar o orçamento para áreas como educação, saúde, moradia e segurança, devendo também fiscalizar a aplicação do dinheiro público, evitando a corrupção.

O primeiro debate será entre os candidatos a deputado estadual, na quarta-feira. Estão confirmadas as presenças de Elizeu Liberato (PR), Jhonatan Vieira (Psol), Jussier (Progressistas), Nilton Bobato (PCdoB) e Phelipe Mansur (PSDB).

Na quinta-feira, o encontro será entre os concorrentes a deputado federal. O debate reunirá os candidatos Amilton Farias (Rede), Balotin (PRB), Cássio Lobato (PSL), Jackson Cabaña (Podemos), Layna Nunes (Novo) e Professora Cátia (Psol).

A participação dos concorrentes e as regras foram definidas em reunião entre os organizadores dos eventos e representantes das candidaturas. Os debates são organizados pelos estudantes Laura Racki, Francisco Del’Gaudio Junior e André Luis, com a parceria da Unifoz.

Laura Racki explica os objetivos dos diálogos. “Devemos dar a devida importância aos candidatos que representam Foz do Iguaçu. Como estudante de Direito, precisamos estimular o envolvimento na política, entender nossos direitos e obrigações como cidadãos”, expõe.

Regras

No primeiro bloco, cada candidato terá três minutos para apresentar-se. Na segunda parte, o mediador fará perguntas aos concorrentes nas eleições deste ano sobre temas pertinentes a cada um dos candidatos. O tempo será de um minuto para a questão e um minuto para a resposta.

O segundo bloco também terá uma rodada de perguntas entre os candidatos. Cada um fará dois questionamentos e responderá em duas oportunidades, com alternância entre os nomes e por sorteio. Serão três minutos de resposta para cada pergunta.

O terceiro e último bloco estará destinado a perguntas do público aos candidatos. Será uma questão por concorrente, sem repetição e com respostas de três minutos. As perguntas não poderão ser ofensivas e serão acompanhadas por uma banca de advogados, a qual poderá indicar a exclusão da questão.

Debates com os candidatos de Foz:

Concorrentes à Assembleia Legislativa

Data: dia 3 de setembro (quarta), às 19h30

Local: Sinecofi (Rua Tiradentes, 353, centro – perto da 3ª pista da JK)

Concorrentes à Câmara Federal

Data: dia 4 de setembro (quinta), às 19h30

Local: Sinecofi (Rua Tiradentes, 353, centro – perto da 3ª pista da JK)

(Com H2Foz)