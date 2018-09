CANDIDATO SE SENTE “RESPEITADO” POR POLÍTICOS

Marcos Kohn Gallardo, eleito na pequena lista de candidatos a ministros da corte, disse que se sentia respeitado pelos políticos em sua independência no cargo. Opõe-se à “imobilidade absoluta” até 75 anos, porque os longos tempos “tendem a corromper”.

“Na verdade, tenho conversado com todos há muitos anos. Eu sei que muitos legisladores, não todos “, disse o candidato que integra as listas Tribunal para ministros confirmaram ontem pelo Conselho da Magistratura e até agora serve como advogado externo do Congresso Nacional.

“Sente-se para conversar para entregar de alguma forma, em nenhum sentido. Nem sequer alguém se atreveu a falar comigo, falar comigo, consultar-me sobre esses aspectos que eles fazem para o Supremo Tribunal de Justiça. Sinto-me muito feliz, confortado e respeitado pela classe política “, acrescentou, notando que se sente relativamente livre de interferências partidárias ou políticas.

Um dos eixos centrais e, geralmente, ponto de aperto para ministros Tribunal uma vez assumir é a segurança da posse, como a maioria tem capacidade para até 75 anos após a sua primeira de cinco mandato, uma declaração do próprios ministros das Cortes, que geralmente é argumento para o impeachment e para pressionar os magistrados.

A este respeito, Kohn Gallardo disse que ele era contra um “imobilidade absoluta” para garantir o escritório de ministros a 75 anos e defende uma “relativa”, com períodos de imobilidade entre 10 e 12 anos, no caso de boa administração – eles permitem a continuidade ao magistrado, e se eles não fazem bem o seu trabalho, eles podem ser suplantados.

“Como um republicano convicto, eu não acredito em imobilidade absoluta, quando o poder se estende por muito tempo, ele tende a corromper”, disse ele.

(Com ABC Color)