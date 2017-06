CAMPEÃO DO RANKING NACIONAL BMX REPRESENTA FOZ EM DUAS COMPETIÇÕES NA ARGENTINA

Durante este final de semana, a cidade de Foz do Iguaçu estará representada pelo atleta Maico da Luz, de 29 anos, em duas competições importantes que acontecem em Santiago Del Estero, na Argentina. A participação do atleta começa na sexta-feira (3) com os treinos oficiais. No sábado (4) acontece o Pan-Americano e no domingo (5) a Copa Latino-Americana de BMX.

Maico da Luz é natural de Marechal Cândido Rondon, município da região oeste do Paraná e começou a competir em 1997, vencendo em sua primeira corrida o Campeonato Paranaense. O atleta mudou para Foz do Iguaçu há seis anos e desde então representa o município em vários campeonatos. Recebe incentivo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), com o suporte em inscrições, alimentação, transporte e bolsa-técnico.

Em vinte anos no esporte acumula no currículo títulos diferentes, sendo Campeão da Copa Oeste, Tetracampeão Paranaense, 3º colocado dois anos consecutivos no Campeonato Sul brasileiro, possui dois títulos de 3ª colocação no Campeonato Brasileiro. Representando Foz do Iguaçu é Bicampeão Paranaense, 20º melhor do mundo, 9º do Pan-Americano, 5º do Brasileiro e atual Campeão do Ranking Nacional 2016.

Para esta competição na Argentina, a expectativa do atleta é de trazer mais um título para Foz. “Tenho treinado bastante, todos os dias da semana e acredito estar preparado para conseguir vencer. Estou muito focado e concentrado para estas duas competições. Só tenho a agradecer a Secretaria Municipal de Esportes que tem me ajudado muito e a todos os meus patrocinadores. Depois do Pan-Americano e da Copa Latino-Americana, meu objetivo será o mundial de BMX em Bacu, no Azerbaijão, em 2018”, disse Maico.

BMX

BMX ou bicicross é um esporte praticado com bicicletas especiais, uma espécie de corrida em pistas de terra. Surgiu no final da década de 1950 na Europa e se popularizou na Califórnia no começo dos anos 1960. Chegou ao Brasil em 1970 e hoje é praticado em duas modalidades: BMX Racing (de corrida) e o BMX Freestyle (de Manobras).

