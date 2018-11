CAMPANHA NATAL SONHO DOURADO INICIA NA QUINTA, DIA 01º, EM FOZ

Promoção distribuirá R$ 1 milhão em prêmios; lojistas ainda podem aderir à promoção

Cerca de 500 pessoas participaram do lançamento da campanha “Natal Sonho Dourado 2018”, nesta segunda-feira, 29, no Hotel Golden Park, em Foz do Iguaçu. O lançamento ocorreu em conjunto com a palestra do jornalista Carlos Alberto Sardenberg, que apresentou o cenário para o próximo governo federal.

A promoção é a maior do comércio varejista do estado. Mais de R$ 1 milhão em prêmios serão distribuídos aos consumidores que comprarem nas lojas participantes. Em Foz, a ação é realizada pela ACIFI e Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná), com apoio do Sicoob e da Itaipu Binacional.

O consumidor de Foz do Iguaçu terá os benefícios da campanha já a partir de quinta-feira, dia 01º de novembro. A promoção segue até 9 de janeiro de 2019. Durante esse período, acontecerão 11 sorteios pela Loteria Federal, além dos vales-compras.

A forma de participação é bem simples. A cada R$ 50 em compras nas lojas identificadas na promoção, o consumidor recebe uma “raspadinha”. Depois é só cadastrar o número do cupom no site via celular, tablet ou computador.

Vendas

Para o presidente do Conselho Superior da ACIFI, Walter Venson, a campanha é extremamente eficiente e simples, na base da raspadinha, tendo pacotes com preços bem em conta. Trabalhamos o ano inteiro para chegar neste momento. É uma promoção acessível para todo lojista que ajudará a impulsionar as vendas de fim de ano nos estabelecimentos.

O secretário Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, aproveitou para antecipar as novidades do Natal em Foz do Iguaçu. Segundo ele, a decoração natalina ganhará novas ruas e avenidas. “Será muito bonita e diferente do que tivemos nos anos anteriores, contribuindo para geração de negócios e empregos”, disse.

Palestra

Já o assessor especial da Itaipu Binacional, Tércio Albuquerque, destacou a importância do Ciclo de Palestras, colocando em debate na cidade os grandes temas nacionais. Sobre os investimentos da usina na região, afirmo que a hidrelétrica “duplicará o progresso iguaçuense” em benefício, principalmente, das gerações mais novas.

Coube ao diretor-superintendente do Sicoob Três Fronteiras, Dirceu Luiz Tessaro, apresentar o palestrante da noite, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg. Âncora do programa CBN Brasil, comentarista econômico da Globonews, da TV Globo, e colunista do jornal O Globo, ele apresentou o “Cenário para o próximo governo”.

Para Carlos Alberto Sardenberg, é preciso diferenciar as bandeiras da campanha eleitoral do presidente eleito, Jair Bolsonaro, das pautas necessárias para o País. Bolsonaro apresentou uma agenda econômica, política e social, expôs o jornalista. “Precisamos de geração de emprego, crescimento e investimentos. Para destravar a economia, precisamos sanar o déficit das contas públicas”, afirmou.

Prêmios

A campanha Natal Sonho Dourado distribuirá neste ano dois veículos Jeep Renegade, seis automóveis Renault Kwid, sete motos Honda CG FAN e centenas de vale-compras. Assim como no ano passado, a ACIFI adicionará prêmios exclusivos para o consumidor iguaçuense, entre eles um Renault Kwid zero-quilômetro, quatro iPhones e seis televisores de 42 polegadas.

Adesão lojas

Para participar da campanha Natal Sonho Dourado 2018, a empresa deverá entrar em contato com a ACIFI e definir um dos pacotes oferecidos que se ajusta à realidade econômica do estabelecimento.

Além das “raspadinhas”, a ACIFI entregará kits com material para enfeitar a loja, sendo bandeirolas, cartazes, móbiles de teto e adesivo para vitrine. Para aderir à campanha ligue para (45) 3521-3300 e agende uma visita com um de nossos consultores.

(Com ClickFoz)