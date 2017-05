Campanha de vacinação contra gripe é prorrogada para 9 de junho

A campanha de vacinação contra a gripe, programada para acabar na sexta-feira (26), foi prorrogada até o dia 9 de junho.

Crianças de seis meses a quatro anos de idade, gestantes, mulheres que tenham passado por parto há menos de 45 dias, idosos maiores de 60 anos, doentes crônicos (mediante prescrição médica), profissionais de saúde e professores em atividade terão mais duas semanas para se vacinar.

Segundo a Secretaria de Saúde do Paraná, o estado já vacinou 80% do público prioritário para a vacina. O percentual equivale a 2,4 milhões de doses aplicadas. A meta para este ano é chegar a, pelo menos, 90%. A maior preocupação é com as crianças e gestantes, que foram os que menos buscaram as unidades de saúde para serem vacinados. Os índices estão em 62% e 64%, respectivamente.

De acordo com o coordenador estadual de imunização, João Luís Crivellaro, a procura pela vacina está mais baixa este ano. “Com as ótimas coberturas vacinais que o Paraná vem apresentando nos últimos anos, os casos e óbitos estão cada vez menores. Entretanto, as pessoas precisam continuar se vacinando para que esses números reduzam ainda mais”, enfatiza.

Crivellaro explica que a vacina demora de 10 a 15 dias para garantir imunidade, por isso a campanha é promovida antes da chegada do inverno. “A população deve ir até uma das 2,2 mil unidades de saúde o mais rápido possível para que quando as temperaturas caírem, eles já apresentem a proteção adequada”, comenta.

Casos

Do início do ano até a última sexta-feira (19), o Paraná registrou 66 casos de gripe com duas mortes, segundo o governo. A maior parte causado pelo vírus influenza A (H3) sazonal, com 57 registros em 12 regionais de Saúde. Também foram contabilizados oito casos de influenza B e um caso de H1N1.

Com G1