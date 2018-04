CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE TERMINA NO SÁBADO

Nesta etapa, cerca de 110 mil pessoas estão aptas a completar o esquema vacinal contra a doença nos 30 municípios selecionados para a campanha. Somente com as três doses a imunização contra a dengue fica garantida.

As pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha de vacinação contra a dengue têm até este sábado (28) para receber a terceira dose da vacina. Nesta etapa, cerca de 110 mil pessoas estão aptas a completar sua imunização contra a dengue nos 30 municípios selecionados para a campanha. Até esta quinta-feira (26), cerca de 30 mil pessoas haviam sido vacinadas, 27% da meta.

O secretário estadual da Saúde, Antônio Carlos Nardi, reforça a importância das pessoas completarem o esquema vacinal para garantir imunidade. “Só com as três doses da vacina a imunização contra a dengue está garantida, por isso é importante que as pessoas aproveitem a oportunidade para se vacinar”, disse Nardi. Ele reforça que o benefício não é apenas individual.

Desde que foi iniciada a campanha de vacinação contra a dengue no Paraná, em 2016, o número de casos foi reduzido drasticamente. Desde então, foram confirmados 1.506 casos da doença, enquanto no período entre agosto de 2015 e julho de 2016 o Estado enfrentou sua pior epidemia, com mais de 56 mil confirmações da dengue.

“Temos clareza da segurança e eficácia da vacina e estamos monitorando todas as pessoas vacinadas sem registrar nenhum caso grave de dengue”, disse Nardi.

Estão sendo realizados estudos de efetividade e segurança da vacina nos 30 municípios que receberam a campanha. Além de técnicos da Secretaria de Estado da Saúde, participam dos trabalhos profissionais da Universidade Federal do Paraná (UFPR), do Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, representantes do Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Instituto Sabin e pesquisadores da Santa Casa de São Paulo e Universidade de São Paulo (USP).

META – Dos 30 municípios que fazem parte da campanha, nove vacinaram mais que 60% do público-alvo. Cruzeiro do Sul (78%), Iguaraçu (75%) e Cambará (73%) são as três cidades com melhores índices de cobertura vacinal. Catorze municípios estão com índices entre 30% e 60%.

A situação é mais preocupante nas seis cidades com cobertura vacinal menor que 30%, principalmente nos municípios que têm índices abaixo de 20%, como Mandaguari (7%), Paranaguá (14%) e Londrina (17%).

Nesta etapa da campanha, a vacinação é limitada a pessoas que já tomaram a primeira e a segunda doses. Em Paranaguá e Assaí, o público-alvo da vai de 9 a 44 anos. Nas outras 28 cidades que fazem parte da campanha, a população a ser vacinada abrange pessoas de 15 a 27 anos, faixa etária que concentra 30% dos casos de dengue no Estado.

(Com AEN)