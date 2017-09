Campanha de multivacinação tem início no Paraná na segunda-feira (11)

A Campanha Nacional de Multivacinação começa, na segunda-feira (11), no Paraná e em todo país. A intenção é colocar em dia a carteira de vacinação de crianças e adolescentes que têm entre 0 e 15 anos. A campanha continua até 22 de setembro.

Para tomar a dose que falta, basta apresentar a caderneta de vacinação e um documento de identidade da criança ou do adolescente na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de casa.

No dia 16 de setembro, Dia D da campanha, as unidades de saúde abrem, das 8h às 17h.

Durante a campanha, as unidades aplicam as seguintes vacinas: HPV, que previne o câncer de colo de útero e deve ser tomada em duas doses por meninas de 9 a 13 anos; dupla adulto (difteria e tétano); DTP (difteria, tétano e coqueluche); febre amarela; hepatite A; meningocócica C; pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, meningite e hepatite B); pneumo 10; rotavírus; varicela; VIP (poliomelite injetável); VOP (poliomelite oral); tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); e tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela).