CÂMBIO INSTÁVEL DIFICULTA FINANCIAMENTO ESTRANGEIRO À INFRAESTRUTURA

Os fundos de financiamento estrangeiros têm perto de US$ 70 trilhões. Desse mundo de dinheiro, R$ 13 trilhões estão aplicados em títulos com rendimento abaixo de zero.

Parte desses recursos pode financiar a infraestrutura no Brasil. Há investidores dispostos a isso. Porém, existem 2 entraves básicos:

Projetos – o país ainda tem poucos negócios a oferecer aos investidores, como mostra esta série Como o Brasil se move, de Infraestrutura e Mobilidade (leia aqui as reportagens);

Câmbio oscilante – rodovias pedagiadas, aeroportos e metrôs têm receita em reais, atreladas basicamente à inflação. Com isto, podem ter dificuldade para pagar dívidas em dólares. É o que se chama de risco cambial.

A falta de proteção contra variações do câmbio ocupa o topo da lista gargalos para o desenvolvimento da infraestrutura. Em 2017, a Secretaria de Assuntos Estratégicos ouviu 50 especialistas de escritórios de advocacia, consultorias, operadores, instituições financeiras e gestores de recursos. O risco no câmbio foi o item de preocupação mais mencionado.

A solução mais simples para esse problema seria cobrar tarifas em dólar. Mas a ideia é vista com ressalvas na atual equipe de governo.

“Dolarizar nunca é bom”, afirmou Diogo Mac Cord, secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia. A indexação das tarifas em moeda estrangeira é polêmica. Porém, não está totalmente descartada, segundo informou.

Estudo do Fórum Econômico Mundial sobre o financiamento da infraestrutura no Brasil sugere a dolarização parcial de tarifas do setor elétrico, entre outras medidas. A energia gerada pela usina de Itaipu já é cotada em dólares. Os custos nas usinas térmicas, que utilizam óleo, também sofrem influência direta da variação da moeda estrangeira.

Na Colômbia, as tarifas de pedágio e estradas são parcialmente dolarizadas. Mas recursos públicos podem ser usados para amortecer o efeito de variações bruscas da moeda. Assim, os preços aos usuários permanecem estáveis.

A rigor, o Brasil já tem um mecanismo de proteção cambial que está em contratos de concessão de rodovias paulistas. Permite que as concessionárias descontem, dos pagamentos que devem fazer ao governo, os custos de uma variação cambial excessiva. Por outro lado, as empresas precisam pagar taxas de outorga maiores ao governo, caso a moeda estrangeira caia em relação ao real.

O ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) tem dito que estuda soluções para o risco cambial.

No mundo, estão em uso 3 formatos de proteção contra variações do câmbio, segundo Igino Zucchi, 1 ex-secretário do PPI (Programa de Parcerias de Investimento) que atualmente é sócio da Capital Structuring e conselheiro do Infra2038:

Dolarização – a tarifa ou parte dela é corrigida pelo dólar ou moeda estrangeira em que estiver a dívida externa do concessionário. Pode dar certo, por exemplo, na Ferrogrão, uma ferrovia que será usada por exportadores de soja, pois todo o negócio está cotado em dólar. Pode dar errado se for usado em pedágios de rodovias, pois tende a ser um ponto de incerteza na composição dos custos dos serviços prestados por caminhoneiros;

Tesouro – o governo cobre os custos adicionais do concessionário se o dólar encarecer, mas recebe pagamentos maiores se o dólar baratear. “Pode ganhar ou perder, mas há chances de ser positivo em termos de resultado para o governo e para o concessionário, que pode captar recursos mais barato e por maior prazo”, disse Zucchi.

Hedge – é um contrato feito com bancos no qual o concessionário “trava” uma cotação para o dólar. Se moeda norteamericana ficar mais cara que o contratado, a perda é da instituição financeira. Se ficar mais barato, a perda é do concessionário. Mas há 2 questões ainda por resolver para que essas operações se tornem viáveis: como o banco vai se proteger da variação cambial e como evitar o risco de “calote” caso o concessionário tenha de pagar ao banco. “Em grande parte das vezes, isso inviabiliza a operação”, afirmou o especialista.

O risco cambial é um fator que anula parcialmente a vantagem que o investidor estrangeiro tem em relação ao nacional, por ter acesso a dinheiro farto e barato lá fora. “Na planilha, fica mais barato [trazer dinheiro de fora]”, afirmou Pedro Kassab, diretor de Fusões e Aquisições do banco Fator. “Mas existe o risco cambial, que não aparece.”

A melhora no ambiente econômico e institucional também ajuda a reduzir as oscilações do dólar e a composição de riscos assumidos pelos investidores que vêm ao Brasil. A aprovação da reforma da Previdência dará um sinal importante sobre a solvência das contas públicas. Paralelamente, avanços como a aprovação da lei das agências reguladoras e a abertura do mercado de empresas aéreas ao capital estrangeiro ajudam a criar um ambiente mais favorável aos negócios.

Não é determinante

A escassez de projetos e o risco cambial não têm impedido a vinda de investimentos estrangeiros para a infraestrutura brasileira. Mas aqui é necessário fazer uma distinção, disse Zucchi. Existem 2 tipos de investidor estrangeiro:

Acionista – são grupos econômicos que vêm para o Brasil como sócios de concessionárias, com foco no longo prazo;

Financiador – são aplicadores no mercado financeiro, com foco nos curto e médio prazos.

Os acionistas não deixaram de vir para o Brasil nem no período mais recente, que combinou recessão econômica e incerteza política. “Eles já tinham tomado a decisão de estar no Brasil”, afirmou o conselheiro do Infra2038.

O PPI estima que perto de 80% dos R$ 260,2 bilhões em investimentos contratados com os 147 empreendimentos leiloados de 2016 até agora tenham origem no capital externo.

Como os contratos de concessão duram algumas décadas, o risco cambial é menos crítico para esse tipo de investidor. Em períodos longos, a tendência é a cotação da moeda estrangeira ficar numa média mais ou menos previsível.

Essas empresas também podem esperar por momentos mais favoráveis da relação entre real e dólar para trazer recursos de fora ou enviar ganhos para o exterior, disse Kassab.

Já o financiador é mais sensível ao risco cambial, pois uma variação inesperada da moeda pode anular seus ganhos no curto prazo. Zucchi faz as contas: emprestando lá fora, esse investidor consegue um retorno em dólar ao redor de 5% a 6%. O Brasil, com a taxa de juros básica em 6,5%, oferece a perspectiva de um ganho na faixa de 10% a12%. É uma vantagem que pode desaparecer rapidamente com uma alta do dólar.

Menos BNDES

Até 2015, o BNDES era a principal fonte de financiamentos de longo prazo no Brasil. Naquele ano, o banco reorientou sua atuação porque:

Crise fiscal 1 – a política agressiva de financiamentos dependia de recursos do Tesouro Nacional. Com a crise, a fonte secou;

Crise fiscal 2 – o banco precisa devolver cerca de R$ 300 bilhões ao Tesouro;

TLP – os juros cobrados pelo banco deixaram de ser subsidiados (como era a TJLP, Taxa de Juros de Longo Prazo) para se aproximarem dos de mercado (como é a TLP, Taxa de Longo Prazo). Essa alteração pretendeu reduzir a necessidade de recursos do Tesouro Nacional.

Atualmente, os empréstimos a projetos de infraestrutura são feitos por BNDES, mercado bancário e de capitais. Algumas concessionárias conseguiram recursos no BNB (Banco do Nordeste), ainda a taxas subsidiadas.

No mercado de capitais, o principal instrumento são as debêntures de infraestrutura. O principal atrativo é a isenção do Imposto de Renda para investidores pessoas físicas. O papel atrai também o interesse dos bancos, que pagam menos IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica). A alíquota é de 15%, menor do que o padrão de 25% sobre os ganhos em outras aplicações. Investidores institucionais e estrangeiros também estão entre os compradores.

Veja aqui a evolução do volume de debêntures incentivadas de infraestrutura no Brasil.

No momento, os maiores compradores de debêntures incentivadas são pessoas físicas. “Mas não dá para achar que as pessoas físicas vão financiar a infraestrutura no Brasil”, disse o executivo do banco Fator.

Um “caminho natural” será atrair mais recursos dos investidores institucionais, como fundos de pensão. Com a queda nas taxas de juros, os gestores desses fundos buscam alternativas mais rentáveis. Mas atualmente 2 fatores desencorajam a compra de debêntures:

Tributação – fundos de pensão não pagam tributos nos seus investimentos, por isso a isenção do Imposto de Renda não é um atrativo para eles;

Medo – os gestores receiam investir em debêntures de infraestrutura e depois serem cobrados por sua decisão se o resultado frustrar.

Em 2017, foi formado um grupo de trabalho no antigo Ministério da Fazenda para discutir formas de atrair recursos das entidades fechadas de previdência complementar, das entidades abertas (que operam fundos do tipo PGBL e VGBL) e das reservas técnicas de seguradoras. Juntas, essas fontes têm aproximadamente R$ 1,5 trilhão de reais.

O perfil de investimento desses fundos se adequa ao financiamento da infraestrutura, pois são aplicações de longo prazo e os contratos de concessão duram na faixa de 25 anos. As propostas formuladas pelo grupo dependem de alterações na Lei 12.431/2011. Se quiser implementá-las, o governo de Jair Bolsonaro precisará elaborar uma proposta de projeto de lei ou editar uma medida provisória.

Vai faltar projeto

A participação tímida do financiador estrangeiro não é um problema por enquanto. Como os projetos de infraestrutura no mercado diluem seus investimentos por anos, a poupança doméstica dá conta do recado, disse Zucchi. Os fundos nacionais têm um estoque aproximado de R$ 5 trilhões. A questão é o que fazer se a quantidade de projetos em execução aumentar.

“Dá para crescer bastante as debêntures, o BNDES ainda tem espaço para algum crescimento, mas temos que buscar todas as formas de financiamento, inclusive a internacional, caso consigamos colocar a taxa de investimento em infraestrutura em razoáveis 3% a 3,5% do PIB”, afirmou.

Os projetos em elaboração não colocarão o investimento brasileiro no nível de 3% do PIB. O nível atual é de 1,7% do PIB, mas a tendência é de crescimento.

A pergunta que os pesquisadores Carlos Mellis e Lara Fenolio procuraram responder num trabalho realizado para o PPI é se haverá financiamento suficiente se a quantidade de projetos realmente aumentar como o pretendido.

A resposta é: as fontes disponíveis no Brasil dão conta de 70% do valor. O restante terá de ser financiado com o aumento de todas as fontes, inclusive a internacional.

O infográfico acima considera outras fontes de recursos além de bancos e debêntures, como o FI-FGTS, organismos multilaterais de crédito e a Caixa, que participa principalmente em projetos a cargo de prefeituras.

Nacional tem vantagem

Mac Cord afirma que os investidores em infraestrutura estrangeiros levam desvantagem sobre os grupos nacionais. São problemas pontuais que o governo pretende atacar, eliminando assimetrias na legislação. Exemplos:

Conteúdo local – há exigências de uso de equipamentos de fabricação nacional em empreendimentos em áreas como óleo e gás;

Engenheiros – há reserva de mercado para os brasileiros. “Um cara formado no MIT não pode trabalhar no Brasil e é substituído por 1 engenheiro formado em UniCaixaPrego”, disse.

(Com Poder360)