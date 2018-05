Câmbio: DÓLAR SOBE E ENCOSTA EM R$3,57

O dólar avançou 0,45 por cento, a 3,5689 reais na venda, renovando o maior patamar de fechamento desde 2 de junho de 2016 (3,5875 reais). Tensão entre USA e Irã fomentou a subida da moeda extrangeira.



O dólar fechou em alta nesta terça-feira, pelo segundo pregão seguido, e fechou próximo do patamar de 3,57 reais, em dia marcado por tensão nos mercados externos com a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã, aumentando os riscos geopolíticos e que podem influenciar o fluxo de capital no mundo.

O dólar avançou 0,45 por cento, a 3,5689 reais na venda, renovando o maior patamar de fechamento desde 2 de junho de 2016 (3,5875 reais). Apenas nestes dois pregões, acumulou valorização de 1,27 por cento.

Na máxima do dia, a moeda norte-americana foi a 3,5945 reais. O dólar futuro tinha elevação de cerca de 0,50 por cento no final do dia.

“Trump fez um discurso duro, mas sinalizou que quer um novo acordo”, afirmou o operador da corretora H.Commcor Cleber Alessie Machado.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta tarde que retomará sanções econômicas contra o Irã e retirará seu país do acordo internacional concebido para impedir Teerã de obter uma bomba nuclear. Trump disse ainda que estava pronto para negociar novo acordo com o Irã.

As sanções econômicas ao Irã podem afetar a produção e exportação de petróleo do país, afetando os preços da commodity.

Preços mais caros de petróleo impactam a inflação e podem levar o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, a ser mais austero e elevar mais do que o esperado os juros, o que poderia atrair para a maior economia do mundo recursos aplicados em mercados considerados de maior risco, como o brasileiro.

O dólar perdeu um pouco de força, mas continuava subindo contra uma cesta de moedas após o anúncio e também ante moedas de países emergentes, como o rand sul-africano e a o peso mexicano.

Internamente, o dólar passou por um movimento de correção depois de ter encostado no patamar de 3,60 reais, atraindo vendedores. “Se o mercado achava que 3,50 reais o dólar estava caro, e estava, a 3,60 reais é ainda mais. Chegou num ponto de realização”, comentou Machado.

O BC vendeu pelo quarto dia a oferta integral de até 8.900 mil contratos em swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, rolando 1,780 bilhão de dólares do total de 5,650 bilhões de dólares que vence em junho.

Se mantiver e vender esse volume diário até o final do mês, o BC terá rolado integralmente os contratos que vencem no mês que vem e terá colocado o equivalente a 2,8 bilhões de dólares adicionais.

(Com Portal Exame)