CÂMARA REQUER INÍCIO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO TTU

Durante a sessão ordinária desta quinta (21) também foram aprovados requerimentos referentes a obras, planos de arborização e drenagem

Buscando trazer melhorias como adaptações no Terminal de Transporte Urbano do município, o vereador Jeferson Brayner (PRB) apresentou nesta quinta-feira (21), em sessão ordinária, um requerimento cobrando do Foztrans a previsão para o início das obras de acessibilidade no local.

Conforme aponta a proposição, diversas reclamações são encaminhadas pelos usuários do TTU que possuem deficiência física ou mobilidade reduzida. Eles encontram dificuldades de locomoção, principalmente em algumas rampas de acesso. Além disso, também foi apontada a falta de adaptação no banheiro e a ausência de placas em braile para deficientes visuais.

Brayner relatou que o Foztrans encaminhou um estudo ao Legislativo apontando os pontos falhos relacionados à acessibilidade, bem como as melhorias necessárias para a adequação. “Já se sabe quais são as obras necessárias no local, portanto, é muito necessário que elas comecem imediatamente para que toda a população possa utilizar esse serviço tão essencial. ”, afirmou o parlamentar.

Obras em pontos de ônibus

Ainda no campo do transporte coletivo, o vereador Anderson Andrade (PSC) apresentou um requerimento solicitando obras de melhorias para os pontos de ônibus localizados na rua Cassiano Ricardo, na Vila Portes. A justificativa do documento aponta que a mesma solicitação foi realizada em 2018. Como resposta ao requerimento, o Executivo informou que as obras seriam iniciadas, entretanto, conforme afirma Anderson, o ponto se encontra no mesmo estado.

Obras de drenagem

O vereador Adenildo Kako (Podemos) solicita ao Executivo informações sobre o andamento dos pedidos realizados por meio da indicação 829/2018, que cobra a elaboração de um projeto de drenagem e recapeamento asfáltico na Avenida Fiorindo Brisol, no bairro Vila São Sebastião. O requerimento pede que a Prefeitura encaminhe respostas com informações sobre o início dessas obras.

Arborização de calçadas

O vereador Jeferson Brayner requereu as cópias dos contratos de obras realizadas na Avenida Ranieri Mazzilli, questionando se há contemplação para o plantio de árvores e implantação de jardinagem no local, visto que a arborização é parte do projeto de padronização de calçadas no município, conforme prevê lei municipal.

Funcionamento UPAs

Visando fiscalizar o andamento da saúde pública, o vereador Elizeu Liberato (PR) requer informações sobre o funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento – UPA João Samek e Walter Cavalcante Barbosa, solicitando: Escala de médicos e enfermeiros; registro de frequência; comprovantes de pagamentos e relatórios diários elaborados pelas equipes de triagem.

Obesidade mórbida

O Vereador Marcelinho Moura (PODEMOS) solicita ao Executivo as informações acerca do tratamento de pessoas que se encontram em situação de obesidade mórbida, respondendo se existe um cadastramento da população obesa no município; informações sobre o atendimento domiciliar; Informações de cirurgias realizadas, bem como a reabilitação do desenvolvimento e manutenção da autonomia, entre outras solicitações.

(Com Foz do Iguaçu.leg)