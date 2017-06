Câmara recebe Deputado Federal Assis do Couto e dialoga sobre PEC da Previdência

Dentro do ciclo de visitas e palestras, a Câmara de Foz do Iguaçu recebeu na manhã desta sexta-feira, 02 de junho, o Deputado Federal Assis do Couto (PDT), no intuito de compartilhar experiências Legislativas e explanar a respeito da PEC da Previdência e da atual situação política do Brasil.

“O Brasil está passando por um momento de muita dificuldade, desta crise podemos tirar oportunidades e sairmos melhor do que entramos. A reforma da previdência (PEC 287/2016) é muito profunda, mexe muito na constituição. Nossa posição é contrária à PEC. Não existe déficit na Previdência é questão política e ideológica. O governo insiste em pegar o dinheiro da previdência e pagar os juros”, enfatizou o Deputado Assis do Couto.

A convite do Vereador Celino Fertrin, da mesma sigla partidária, o Deputado compartilhou experiências Legislativas, tendo em vista estar no quarto mandato como Deputado. Ele colocou o mandato à disposição.

Com CMFI