Câmara realiza audiência para discutir segurança nas universidades

A pedido da UNILA e da Unioeste, a Câmara de Vereadores realiza, nesta sexta-feira (26), uma audiência pública para debater a questão da segurança na região do Jardim Universitário. Interessados em usar a tribuna devem fazer a inscrição prévia no site da Câmara, até quinta-feira (25). A audiência terá início às 19h e será realizada no auditório da Unioeste, na Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1300.

Devem participar da audiência órgãos de segurança e infraestrutura municipais, estaduais e federais, entidades da sociedade civil organizada e a comunidade acadêmica.

Há diversos relatos de assaltos a estudantes das duas instituições, ocorridos principalmente na Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, no sentido Avenida Tancredo Neves, e no ponto de ônibus que fica em frente à Universidade, na pista oposta.

Entre os pedidos e sugestões feitos aos órgãos de segurança e de infraestrutura do município para a solução dos problemas estão a intensificação do policiamento comunitário e patrulhamento ostensivo na região; a mudança do ponto de ônibus; o aumento de linhas de transporte coletivo, com a possibilidade de tráfego nas ruas internas do campus da Unioeste; e a instalação de câmeras e sistema de monitoramento.

“O fato de haver a audiência pública e de os problemas estarem sendo discutidos é muito positivo e já contribui para a melhora da segurança”, aponta o pró-reitor de Administração, Gestão e Infraestrutura, Edson Thomas. O pedido para a realização da audiência foi feito no início de março.

Edson Thomas lembra que a segurança é o segundo maior item de custos da UNILA. No Jardim Universitário, diz ele, são quatro vigilantes, 24 horas, todos os dias, o que significa ter 16 profissionais, além dos que cobrem folgas, revezando-se em turnos de atendimento. Eles fazem rondas contínuas, principalmente nas entradas dos prédios e acompanhando horários dos ônibus. Nos arredores da Universidade, as ações de segurança são de responsabilidade do Estado e do Município.

Os pedidos de providências em relação aos índices de violência na região do Jardim Universitário vêm sendo feitos pela gestão da UNILA desde meados de 2016. A primeira iniciativa foi uma reunião com o comando da Polícia Militar, em junho do ano passado, para solicitar intensificação do patrulhamento no bairro. Também houve uma reunião com a Guarda Municipal.

Em março deste ano, a Unioeste uniu-se à UNILA nos debates sobre o assunto. Dirigentes das duas instituições participaram de uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, uma rede formada por vários segmentos, que atua para propor ações de planejamento e políticas de segurança pública. Também em março, foi realizada uma reunião na Câmara para discutir o assunto com a participação do delegado da Polícia Civil Geraldo Evangelista; do secretário municipal de Segurança, Jussier Leite; do reitor da UNILA, Nielsen de Paula Pires, acompanhado de gestores da Universidade; do diretor do campus da Unioeste em Foz do Iguaçu, Fernando Martins; e do presidente do Legislativo, Rogério Quadros.