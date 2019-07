CÂMARA PEDE INFORMAÇÕES SOBRE DESPESAS DO SAMU, SANEAMENTO E OBRAS EM ESCOLAS

Durante a última sessão ordinária do mês de julho, realizada no dia 17, os vereadores Marcio Rosa (PSD), João Miranda (PSD) e Inês Weizemann (PSD) apresentaram requerimentos de interesse da população

Despesas SAMU

A vereadora Inês Weizemann (PSD) solicitou cópias das planilhas de pagamento relacionados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU de Foz do Iguaçu, do começo do ano até agora. O objetivo da parlamentar é saber com exatidão, qual o custo real do serviço diante das discussões sobre a adesão ou não ao Complexo Regulador Macrorregional do Governo do Estado, e também diante da realização da audiência pública para discutir o assunto.

Rede de esgoto

O vereador João Miranda (PSD) solicitou da Gerência Regional da SANEPAR em Foz do Iguaçu, informações sobre as redes de esgoto no bairro Morumbi III, indicando as ruas que já tiveram a instalação das redes e também as que ainda não receberam os serviços. Requereu ainda a previsão para os locais ainda sem o serviço e o prazo para que o processo seja finalizado.

Cumprimento de indicações

O vereador Marcio Rosa (PSD) solicitou informações sobre o andamento da indicação n° 433/2018, no que se refere a realização de estudos que viabilizam as reformas e manutenções na Escola Municipal Jorge Amado, localizado na rua Antônio Alves, bairro Cidade Nova II.

Pensando em melhorar o fluxo de trânsito e prevenir acidentes, o Marcio Rosa solicitou também informações sobre a Indicação n° 34/2018. A proposição reivindica a implantação de uma faixa elevada de pedestre e a renovação da sinalização viária em frente à Escola Alternativa, na Avenida República Argentina, no bairro Vila Borges.

(Com Câmara Foz)