CÂMARA NO FUNCIONABAN DESDE HACE 15 DÍAS: REOS SALIERON POR LA PUERTA PRINCIPAL

Todos los indicios apuntan a una liberación antes que una fuga propiamente, respecto a lo ocurrido en la tarde del domingo en la Agrupación Especializada, de donde se escaparon dos peligrosos líderes del Primer Comando Capital (PCC)

Los fugados son Thiago Ximenes, alias Matrix, y Reinaldo de Araujo, quienes estaban condenados entre 20 a 25 años.

Walter Vázquez, comandante de la Policía Nacional, indicó que, por la forma en que se dio la fuga, llama mucho la atención este caso, por lo que se dispuso la aprehensión de 18 policías que estaban presentes en el sitio.

En contacto con la 970 AM indicó que nadie hizo el relevo de la guardia y que los delincuentes salieron por la misma puerta donde no estaba el agente que debía custodiar. “Se encontraron unos barrotes abiertos y una lima, aunque estos serían solo elementos distractores”, mencionó también en charla con la radio 730 AM.

A su vez, el comisario Oscar Pereira, interventor de la Agrupación Especializada, confirmó que las cámaras de seguridad no estaban en funcionamiento desde hace 15 días. Coincidió que los dos reos prófugos salieron por el acceso principal, pasando por el patio para llegar a la calle. Esto habría ocurrido en pleno mediodía.

Señaló que todos los servicios seguirán en el cuartel, donde siguen internados numerosos paraguayos y extranjeros.

Respecto a las medidas inmediatas, mencionó que dispondrán de más cámaras y puestos de seguridad dentro del reclusorio. “Lo inmediato sería dotar de más tecnología en la Agrupación”, remarcó. Así también rogó que dicho lugar deje de ser utilizado como una cárcel de máxima seguridad.

(Com HOY)