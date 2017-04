Câmara Municipal de Foz do Iguaçu empossa Prefeito eleito Chico Brasileiro (PSD)

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu empossa na segunda-feira, 1º de maio, dia do trabalhador, o Prefeito eleito Chico Brasileiro (PSD) e Vice-Prefeito eleito Nilton Bobato (PCdoB). A condução dos trabalhos da mesa é realizada pelo Presidente da Câmara, Vereador Rogério Quadros (PTB).

Francisco Lacerda Brasileiro, conhecido por Chico Brasileiro (PSD), foi eleito Prefeito de Foz do Iguaçu nas eleições suplementares, em 2 de abril de 2017, com 69.469 votos. Chico Brasileiro foi eleito Deputado Estadual em 2014 com 50.930 votos, ele foi Vereador de Foz por dois mandatos (2000 e 2004), foi vice-prefeito de Foz do Iguaçu em 2008 e Secretário Municipal de Saúde em 2005, quando foi convidado pelo Poder Executivo. Anteriormente, em 1996 ele tentou ser Vereador em Foz do Iguaçu e ficou como suplente. Posteriormente, em 2000 foi eleito parlamentar da cidade.

Chico Brasileiro é natural de Piancó, no sertão da Paraíba, nascido em 7 de Outubro de 1965. Ele é casado com Rosa Maria Jeronymo Lima, nascida em Belo Horizonte (Minas Gerais), mas criada em Campina Grande, na Paraíba. O casal tem dois filhos: Caio Gabriel e João Guilherme, nascidos em Foz do Iguaçu, na antiga Santa Casa Monsenhor Guilherme.

O casal mora em Foz do Iguaçu desde 1991, Chico é formado em Odontologia pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), período em que se inicia seu engajamento político e também firma sua paixão pela área da saúde. Chico é Servidor Público Municipal de Foz do Iguaçu. Como dentista, ele atuou nos postos de saúde do município Iguaçuense. Sua esposa, Rosa Maria, também é Servidora do Município Iguaçuense, ela é formada em Psicologia.

Na solenidade, também será empossado o Vice-prefeito eleito Nilton Bobato (PCdoB). Nascido na cidade de Panorama, São Paulo, Bobato tem dois filhos: Letícia Puchalski Bobato e Carlos Eduardo Stocker Bobato. Ele é formado em Letras pela Unioeste e é Professor de Ensino Médio, Servidor da Rede Estadual de Ensino do Paraná. Ele mora em Foz do Iguaçu desde 1980. De 2005 a 2008 foi Diretor da Secretaria da Saúde, na gestão em que Chico Brasileiro foi o Secretário da pasta. Bobato foi Vereador em Foz do Iguaçu por dois mandatos, de 2009 a 2016, pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B), ao qual está filiado desde 1993.

A Cerimônia de posse dos futuros governantes de Foz do Iguaçu terá início às 16h do dia 1° de maio, no Hotel Golden Park Internacional. A entrada do evento será pela Rua Xavier da Silva. Mas, considerando que a rua estará fechada para veículos, só é possível ter acesso ao local a pé.

Ao todo, já são cerca de 80 profissionais envolvidos com organização da solenidade. A TV Câmara vai realizar a transmissão ao vivo, a qual que será feita diretamente do hotel. A transmissão acontecerá via Youtube e Facebook na Página oficial da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, com vistas a dar maior transparência e a possibilidade de que toda população possa acompanhar o evento, visto que o Salão Real do Hotel Golden Park Internacional comporta até mil pessoas.