Câmara e Prefeitura discutem construção de política de inovação tecnológica para Foz do Iguaçu

A Minuta de projeto de lei que pretende criar política municipal de inovação tecnológica foi discutida entre Vereadores, Secretária de Indústria e Comércio Salete Horst e Vice-Prefeito Nilton Bobato, a intenção é atrair novos investimentos para o município. O parlamentar Celino Fertrin pontuou que é de grande interesse do Legislativo fomentar o crescimento do mercado interno em Foz do Iguaçu. O Vice-prefeito Nilton Bobato falou sobre outros projetos que o Executivo enviou à Câmara, como matérias que tratam de cessão de terrenos do município para governo do estado realizar obras importantes no município, nas áreas de Educação e Segurança. Presidente da Câmara Rogerio Quadros enfatiza o trabalho em conjunto dos Poderes em benefício da cidade.

Com CMFI